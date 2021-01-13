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Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
13.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Реконструкция бани №1 в столице должна была завершиться в сентябре 2020 года. Этого не получилось, и
Баню №1 на улице Богдана Хмельницкого в Минске построили в 1954 году. Она была рассчитана на 200 мест. В 2015 году здание бани признали аварийным. За все время своего существования постройка не знала капремонта. Еще через полгода помещение законсервировали. Реконструкция должна была начаться еще тогда, но все случилось только спустя 4 года.
Реконструировать баню №1 решили
Стройка должна была завершиться в сентябре 2020 года,
В инвестиционной программе Минска на 2020 год на реконструкцию бани на улице Богдана Хмельницкого
В начале 2019-го на этот же объект из бюджета выделили 5 млн рублей. Однако в марте прошлого года инвестпрограмму Минска на 2019 год изменили, и цифра уменьшилась до 3.800.000 рублей. В конце года инвестиционную программу 2019-го ждали очередные изменения, и сумма, выделенная на баню, уменьшилась до 1.621.207,67 рубля.
В 2018 году на проектные работы по реконструкции объекта выделили 1 млн рублей. В Инвестиционной программе на 2017 год значится цифра 200 тыс. рублей.
Пока неизвестно, будет ли статья расхода на баню в инвестиционной программе Минска 2021, так как она еще не опубликована.
Итого на реконструкцию легендарного здания пока планируют потратить 11.133.207,67 рубля.
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Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция бани №1 в столице должна была завершиться в сентябре 2020 года. Этого не получилось, и глава администрации Советского района Сергей Хильман агентству...
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