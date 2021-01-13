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Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"

13.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Реконструкция бани №1 в столице должна была завершиться в сентябре 2020 года. Этого не получилось, и глава администрации Советского района Сергей Хильман агентству «Минск-Новости» озвучил новые сроки: до 3 июля. Мы съездили посмотреть, как сейчас выглядит старейшая баня в Минске.

Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"

Баню №1 на улице Богдана Хмельницкого в Минске построили в 1954 году. Она была рассчитана на 200 мест. В 2015 году здание бани признали аварийным. За все время своего существования постройка не знала капремонта. Еще через полгода помещение законсервировали. Реконструкция должна была начаться еще тогда, но все случилось только спустя 4 года.

Реконструировать баню №1 решили практически с полным сносом старой постройки, к которому приступили в конце августа 2019-го. От старой остались только лестничные марши, фундамент и подвал. Все остальное было демонтировано. Здание бани не является историко-культурной ценностью, поэтому никаких специфических ограничений на снос у УП «Городские бани» не было.

Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"

Стройка должна была завершиться в сентябре 2020 года, обещал паспорт объекта в марте 2020 года. К этому времени на месте старой бани должен был появиться современный банный комплекс, который расширит предложения по аренде бани в Минске.

Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"

Но в сентябре объект в эксплуатацию сдан не был. Недавно глава администрации Советского района Сергей Хильман озвучил новые сроки: баня будет сдана до 3 июля. Паспорт объекта также обновили.

Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"

Заказчиком выступает «УКС Советского района». Проект разрабатывал институт «Минскгражданпроект». Генподрядчик — «Стройтрест № 35». Изначально в проекте был заложен новый бассейн, однако от него пришлось отказаться.

Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Источник: СБ
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Источник: СБ
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"

В инвестиционной программе Минска на 2020 год на реконструкцию бани на улице Богдана Хмельницкого выделено 8.312.000 рублей.

В начале 2019-го на этот же объект из бюджета выделили 5 млн рублей. Однако в марте прошлого года инвестпрограмму Минска на 2019 год изменили, и цифра уменьшилась до 3.800.000 рублей. В конце года инвестиционную программу 2019-го ждали очередные изменения, и сумма, выделенная на баню, уменьшилась до 1.621.207,67 рубля.

В 2018 году на проектные работы по реконструкции объекта выделили 1 млн рублей. В Инвестиционной программе на 2017 год значится цифра 200 тыс. рублей.

Пока неизвестно, будет ли статья расхода на баню в инвестиционной программе Минска 2021, так как она еще не опубликована.

Итого на реконструкцию легендарного здания пока планируют потратить 11.133.207,67 рубля.

Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"
Реконструкция старейшей в Минске общественной бани №1 должна была завершиться полгода назад. Вот как сейчас выглядит "легенда"

 
Теги: Минск
 
 
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Реконструкция бани №1 в столице должна была завершиться в сентябре 2020 года. Этого не получилось, и глава администрации Советского района Сергей Хильман агентству...
 
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