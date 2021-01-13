|
Все учтут: соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС уже вступило в силу
13.01.2021 17:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв - Sputnik. Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступило в силу, сообщили в Евразийской экономической комиссии.
© Sputnik / Алексей Никольский
Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны Союза в другую. Кроме того, документом предусматривается, что при определении права на пенсию стаж, наработанный в любом из государств ЕАЭС, будет учитываться и суммироваться.
Каждое государство будет назначать и рассчитывать пенсию по своему национальному законодательству. Чтобы получить право на пенсию, нужно проработать в государстве ЕАЭС не меньше одного года.
Соглашение также регулирует вопрос медицинского освидетельствования. В том числе речь идет о заочном медицинском освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности.
Cоглашение еще в конце прошлого года подписали главы государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета. А к 1 января 2021 года документ ратифицировали все страны Союза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь стаж работы в государствах ЕАЭС будет суммироваться при определении размера пенсии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)