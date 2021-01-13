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Не удержали: годовая инфляция в Беларуси – 7,4%

13.01.2021 18:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Годовая инфляция в Беларуси в 2020 году сложилась на уровне 7,4%, сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

© Sputnik
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"Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем 2020 года составил 101,2%, с декабрем 2019 года – 107,4%", – говорится в сообщении Белстата.

За минувший год больше всего подорожали услуги и непродовольственные товары – на 8,4% и 8,1% соответственно. Цены на продукты в республике выросли на 6,2%.

А какие цифры были раньше

Инфляция в республике в 2019 году составила 4,7% при задаче ее удержания на уровне не выше 5%, в 2018-м – 5,6%, в 2017-м – 4,6%.

В текущем году власти страны планировали сдержать ее в рамках 5%, однако в августе Национальный банк заявил, что прогнозирует годовую инфляцию в пределах 5–5,3%.

Примечательно, что до 2011 года уровень инфляции в республике не опускался ниже отметки 10%.

Как ранее сообщал Sputnik, в конце декабря минувшего года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, которыми утверждены важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2021-й: ВВП должен вырасти на 1,8%, а инфляция – не превысить 5%.

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Теги: Минск
 
 
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За минувший год больше всего подорожали услуги и непродовольственные товары – на 8,4% и 8,1% соответственно.
 
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