Мезенцев обсудил с Новаком энергетическую интеграцию России и Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Вице-премьер РФ Александр Новак и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев обсудили энергетическую интеграцию двух стран, сообщается на сайте правительства России.

Встреча состоялась в среду, 13 января, в Москве.

"В ходе встречи речь шла об актуальных вопросах двустороннего взаимодействия между Российской Федерацией и республикой Беларусь в энергетической сфере, в частности, были затронуты вопросы продолжения интеграционной работы в 2021 году", - говорится в сообщении.

Беларусь в декабре договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год. По словам белорусского премьера Романа Головченко, Минск договорился на выгодных для себя условиях. Стороны, в частности, договорились о цене на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год, она составит 128,5 долларов за тысячу кубометров.