ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мезенцев обсудил с Новаком энергетическую интеграцию России и Беларуси

13.01.2021 19:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Вице-премьер РФ Александр Новак и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев обсудили энергетическую интеграцию двух стран, сообщается на сайте правительства России.

© Sputnik / Евгений Биятов
Почему Москва и Минск входят в 2021-й без "нефтегазовых войн"

Встреча состоялась в среду, 13 января, в Москве.

"В ходе встречи речь шла об актуальных вопросах двустороннего взаимодействия между Российской Федерацией и республикой Беларусь в энергетической сфере, в частности, были затронуты вопросы продолжения интеграционной работы в 2021 году", - говорится в сообщении.

Беларусь в декабре договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год. По словам белорусского премьера Романа Головченко, Минск договорился на выгодных для себя условиях. Стороны, в частности, договорились о цене на российский природный газ для Белоруссии на 2021 год, она составит 128,5 долларов за тысячу кубометров.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В декабре Минск договорился с Москвой по поставкам нефти и газа на 2021 год на выходных для условиях.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Не удержали: годовая инфляция в Беларуси – 7,4%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by