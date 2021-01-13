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2020 год выдался непростым для мировой экономики. Свой прогноз опубликовал Всемирный банк

13.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Евросоюз ждет падение ВВП на 7,4 процента. Экономика США потеряет почти 3 с половиной процента.  На этом фоне заметно выделяется Беларусь. За прошлый год наш ВВП, по предварительным оценкам, не доберет всего примерно полпроцента.

Работа социально-ориентированной экономики 

Такого результата достигли, конечно, благодаря тому, что с начала эпидемии сделали ставку на бесперебойную работу предприятий. Безусловно, с учетом всех санитарных норм и правил. А как иначе, когда экономика имеет социальную направленность? То есть, в центре внимания - благосостояние всех граждан. Финансирование соцсферы - один из приоритетов государства и на этот год. Так, расходы из республиканской казны на здравоохранение вырастут на треть.

 
 
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Евросоюз ждет падение ВВП на 7,4 процента. Экономика США потеряет почти 3 с половиной процента.  На этом фоне заметно выделяется Беларусь. За прошлый год наш ВВП, по...
 
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