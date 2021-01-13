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Итоги-2020: промышленность Беларуси сработала на 99,3 %
13.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПромышленность Беларуси сработала на 99,3 % по итогам 2020 года. Результаты в цифрах собрали тысяча 185 автобусов - это на 10 с половиной процентов больше, чем годом ранее. Около восьми тысяч грузовиков и тягачей, более 360 карьерных самосвалов. В целом к уровню 2019 года промышленность не добрала 0,7 %. Задачи, стоящие перед отраслью, обсудили накануне во Дворце Независимости. В планах на этот год - поддержка внутреннего спроса. В Министерстве работают над программой закупок техники на 5 лет.
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Промышленность Беларуси сработала на 99,3 % по итогам 2020 года. Результаты в цифрах собрали тысяча 185 автобусов - это на 10 с половиной процентов больше, чем годом ранее....
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