Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итоги-2020: промышленность Беларуси сработала на 99,3 % Промышленность Беларуси сработала на 99,3 % по итогам 2020 года. Результаты в цифрах собрали тысяча 185 автобусов - это на 10 с половиной процентов больше, чем годом ранее....

Промышленность Беларуси сработала на 99,3 % по итогам 2020 года. Результаты в цифрах собрали тысяча 185 автобусов - это на 10 с половиной процентов больше, чем годом ранее. Около восьми тысяч грузовиков и тягачей, более 360 карьерных самосвалов. В целом к уровню 2019 года промышленность не добрала 0,7 %. Задачи, стоящие перед отраслью, обсудили накануне во Дворце Независимости. В планах на этот год - поддержка внутреннего спроса. В Министерстве работают над программой закупок техники на 5 лет.