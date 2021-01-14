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Широкая денежная масса подросла в Беларуси за декабрь

14.01.2021 10:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Широкая денежная масса в Беларуси, куда входят наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 января составила 50,8 миллиарда рублей, свидетельствует статистика Нацбанка.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Это на 2,9% больше, чем на 1 декабря 2020 года. Объем наличных денег в обороте за декабрь также вырос (на 2,7%) до 4,124 млрд рублей.

Подросли в стране объемы переводных депозитов (до 6,159 миллиарда), рублевая денежная масса (20,375 млрд), депозиты в иностранной валюте (28,375 млрд). Денежная масса в национальном определении также увеличилась за декабрь и составила 19,464 млрд рублей.

За прошедший месяц уменьшился, однако, объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте – до 1,352 млрд рублей (на 7%).

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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За прошедший месяц широкая денежная масса выросла почти на три процента, также увеличился объем "налички" в обороте – чуть более чем до 4 миллиардов рублей.
 
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