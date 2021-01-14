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Объемы экспорта белорусской промышленности должны вырасти по году на 10 %
14.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Объемы экспорта белорусской промышленности должны вырасти по году на 10 %. Но нужно производить тот объем, который продается. Об этом в проекте
В экспортном промышленном портфеле сегодня 120 стран, прилагаются усилия для большего присутствия в африканском регионе. Речь и о строительстве тракторного завода. Сейчас изучается спрос на нашу технику на этом континенте.
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Объемы экспорта белорусской промышленности должны вырасти по году на 10 %. Но нужно производить тот объем, который продается. Об этом в проекте "Разговор у...
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