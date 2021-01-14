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Объемы экспорта белорусской промышленности должны вырасти по году на 10 %

14.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Объемы экспорта белорусской промышленности должны вырасти по году на 10 %. Но нужно производить тот объем, который продается. Об этом в проекте "Разговор у Президента" заявил министр промышленности Петр Пархомчик. Оценивая мировые рынки, министр отметил, что начинают расти цены на продукцию БМЗ, а также спрос на карьерные самосвалы. И это положительно сказывается на выручке предприятий.

В экспортном промышленном портфеле сегодня 120 стран, прилагаются усилия для большего присутствия в африканском регионе. Речь и о строительстве тракторного завода. Сейчас изучается спрос на нашу технику на этом континенте.

 
 
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Объемы экспорта белорусской промышленности должны вырасти по году на 10 %. Но нужно производить тот объем, который продается. Об этом в проекте "Разговор у...
 
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