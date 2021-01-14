«Не хочет поставлять Европа, есть Китай». Глава Минпрома рассказал о последствиях санкций ЕС

Источник материала: Tut.by

Министр промышленности Петр Пархомчик прокомментировал тему санкций, введенных странами Запада в отношении ряда белорусских предприятий. По его словам, отмечается затягивание поставок комплектующих с отдельных предприятий, однако можно пока говорить только о предпосылках. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» .



Петр Пархомчик. Фото: пресс-служба Минпрома

— Идут задержки поставки каких-то комплектующих, материалов. Мы это почувствовали от европейских стран. Та же Финляндия, не буду называть компанию, отказалась поставлять определенные комплектующие. Германия начала сдерживать поставки. Это — очередной стимул для предприятий Министерства промышленности, чтобы локализовывать, заниматься вопросами импортозамещения, — сказал министр.

Он отметил, что решение ЕС о применении санкций коснулось, например, предприятий, которые «выпускают военно-промышленную продукцию».

— Думаю, мы очень внимательно посмотрим номенклатуру, которая определяет производство конечного продукта, <…> где мы можем, будем искать другие способы <…>. Не хочет поставлять Европа, есть Китай. Это тоже один из способов — найти других поставщиков, которые готовы сегодня поставлять продукцию, — подчеркнул Пархомчик.

Напомним, на встрече Александра Лукашенко с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком поднималась тема санкций. Лукашенко поручил подготовить ответные меры и потребовал не бояться «показывать зубы».

17 декабря прошлого года Евросоюз утвердил третий пакет санкций в отношении Беларуси. Под ограничения попали и белорусские предприятия:

ОАО «140 ремонтный завод» — государственное предприятие военно-промышленного комплекса, которое специализируется на ремонте и модернизации бронетанковой техники;

ОАО «Агат — электромеханический завод» — специализируется на производстве специальной техники для нужд Минобороны. Ответственные за создание заградительного комплекса «Рубеж»;

ГУ «Главное хозяйственное управление» — самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости в Беларуси;

Dana Holdings — сербский холдинг братьев Карич;

ООО «Синезис» — международная ИТ-компания с центрами разработки в Минске и Москве. Резидент Белорусского парка высоких технологий;

Управление делами президента Республики Беларусь;

ОАО «МЗКТ» — является частью госуправления военпромом;

ЗАО «Белтехэкспорт» — частное предприятие, которое занимается экспортом оружия и военной техники Южной Америке, Азии и т.д.