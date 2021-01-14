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«Не хочет поставлять Европа, есть Китай». Глава Минпрома рассказал о последствиях санкций ЕС
14.01.2021 10:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр промышленности Петр Пархомчик прокомментировал тему санкций, введенных странами Запада в отношении ряда белорусских предприятий. По его словам, отмечается затягивание поставок комплектующих с отдельных предприятий, однако можно пока говорить только о предпосылках. Об этом он заявил в интервью телеканалу
— Идут задержки поставки каких-то комплектующих, материалов. Мы это почувствовали от европейских стран. Та же Финляндия, не буду называть компанию, отказалась поставлять определенные комплектующие. Германия начала сдерживать поставки. Это — очередной стимул для предприятий Министерства промышленности, чтобы локализовывать, заниматься вопросами импортозамещения, — сказал министр.
Он отметил, что решение ЕС о применении санкций коснулось, например, предприятий, которые «выпускают военно-промышленную продукцию».
— Думаю, мы очень внимательно посмотрим номенклатуру, которая определяет производство конечного продукта, <…> где мы можем, будем искать другие способы <…>. Не хочет поставлять Европа, есть Китай. Это тоже один из способов — найти других поставщиков, которые готовы сегодня поставлять продукцию, — подчеркнул Пархомчик.
Напомним, на встрече Александра Лукашенко с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком поднималась тема санкций. Лукашенко поручил
17 декабря прошлого года Евросоюз
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По его словам, отмечается затягивание поставок комплектующих с отдельных предприятий, однако можно пока говорить только о предпосылках.
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