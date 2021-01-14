«Можно ли при покупке квартиры в рассрочку, а не в кредит, получить налоговый вычет?» Отвечает юрист

Несмотря на новогодние праздники, в рубрике «Вопрос-Ответ» вовсю кипит работа. Специалисты в сфере недвижимости консультируют белорусов по актуальным вопросам. Среди самых популярных тем за последние две недели – регистрация, льготный кредит, покупка жилья в новостройке. В обзоре — ответы на самые интересные вопросы.
Читатель Realt.byпод ником user_394431 планирует строительство квартиры в новостройке. Договор с застройщиком уже заключен, в ближайшее время предстоит приемка и оформление квартиры в собственность. В связи с этим, читатель интересуется: «можно ли оформить квартиру не только на человека из договора долевого строительства, а еще дополнительно на другого человека (не родственник, например, в равных долях). Или есть возможность оформить полностью на другого человека?»
— При регистрации квартиры, построенной долевым строительством, право собственности можно зарегистрировать на лицо, заключившее договор долевого строительства. На стадии строительства можно переоформить договор только на члена семьи и впоследствии оформить право собственности на него. Если вы хотите оформить квартиру на третье лицо вы можете подарить или продать квартиру после регистрации права собственности на вас.
Следующий вопрос касается законодательства в сфере недвижимости по части наследства. Ситуация такая: пользователь Realt.byвступил в наследство на квартиру, его же сестра от наследства отказалась. Спустя несколько лет мужчина прописал сестру в квартиру, а теперь интересуется: «Какие права она сейчас имеет на квартиру? У неё есть муж и ребёнок, которые проживают в нашем городе в общежитии. Она была прописана до этого там».
Читательница под ником id39668584З с семьей проживает в общежитии в Минске. Квартира получена от работы мужа по договору найма. Женщина интересуется, является ли данный договор регистрацией. Прописана семья в другой области.
Отвечаетзаместитель начальника отдела аренды жилья ООО "Твоя столица" Надежда Вашинко:
— Добрый день. Нет, договор найма дает только официальное право проживать в указанном помещении. Для того, чтобы получить временную регистрацию, необходимо обратиться к паспортисту в расчетно-справочный центр, к которому относится дом.
Интересный вопрос пришел про обмен жилья: «Моя сестра получила квартиру в декабре 2019 года как многодетная мама, по льготному кредиту. Получила в посёлке за городом. Она скоропостижно умерла, остались дети круглые сироты. Квартира является теперь наследством детей. Подскажите, пожалуйста, возможно ли обменять квартиру на другую в городе, по причине, что дети ходят в школу и в сад в городе. У меня, как опекуна, там же работа, и дедушка живёт с бабушкой в городе. Есть ли такой закон, на что можно нам ссылаться, может ли райисполком сделать для нас исключение. Или категорически нельзя?»
— Для продажи квартиры, приобретённой с льготным кредитом, необходимо разрешение исполкома. Одним из условий получения положительного решения является перемена места жительства. Более того, в вашем случае собственниками являются несовершеннолетние дети и необходимо вам как опекуну получить разрешение органов опеки. Ещё одним условием является полное погашение кредита и покупки жилья взамен.
Традиционно, часть вопросов нашим экспертам касалась льготных кредитов. С такой ситуацией столкнулся один из читателей: «С 2009 года состою на очереди нуждающихся в исполкоме города с семьёй (муж, сын). В 2019 встала на очередь по месту работы. В 2020 в порядке очереди направлена на строительство квартиры (долевое) по месту работы. Дом включен в списки на строительство с господдержкой. После регистрации договора в администрации района обратилась туда с заявлением о включении в списки для получения льготного кредита. Администрацией района о включении в списки было отказано с формулировкой "не относится к гражданам, проживающим не менее 10 лет в общежитиях, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение указанного срока и не утрачивающих оснований состоять на таком учете". На личном приёме у начальника отдела жилищной политики мне было пояснено, что для согласования в выдаче кредита на учёте нуждающихся по месту работы нужно было бы состоять не менее 10 лет, мол, очередь городская не в счёт. Правомерен ли отказ администрации? И куда обращаться за разъяснениями?"
— С 7 августа 2017 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», предусматривающий новую форму государственной поддержки отдельных категорий граждан в виде выплаты из бюджета адресной субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и субсидии на уплату части процентов совместно с субсидией на погашение основного долга по этим кредитам.
Во исполнение данного Указа Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», на сегодняшний день принято решение выдавать субсидию только тем, кто отстоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий более десяти лет (за исключением отдельных категорий граждан, прямо предусмотренных законодательством Республики Беларусь - многодетные семьи; граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы; сироты и т.д.).
Соответственно в местном исполнительном комитете Вам ответили правильно.
То, что Вы состоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в местном исполнительном комитете с более ранней даты, в данной ситуации значения не имеет, так как очередь подошла именно от Вашей работы. На учет нуждающихся в улучшении жилищных условий от своей работы Вы стали в 2019 году, следовательно, и отсчет идет с данной даты.
Если Вас не устроили разъяснения местного исполнительного комитета, Вы можете по данному вопросу обратиться за разъяснениями в письменной форме в вышестоящий орган.
Пользователь Realt.byid22534025З просит уточнить ситуацию по поводу налогового вычета в связи с приобретением жилья в Минске. Семья стоит на очереди улучшения жилищных условий и строит квартиру в рассрочку у «Дана Холдингз». До момента окончания строительства и сдачи дома между сторонами заключен "Договор создания объекта долевого строительства на коммерческой основе", после сдачи дома - заключаются два других договора (купли-продажи и найма жилого помещения). После первого взноса остаток суммы средств делится на 100 месяцев, а право собственности остается за застройщиком до момента полного расчета. Вопрос: «Имеем ли мы право на налоговый вычет с текущими условиями? Когда им можно воспользоваться? Каким образом он может осуществляться при перезаключении договоров после сдачи дома?».
— Порядок предоставления имущественного налогового вычета физическому лицу, состоящему на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по расходам, направленным им на приобретение жилого помещения на территории Республики Беларусь, регулируется статьей 211 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З.
Плательщик может получить вычет в сумме фактически произведенных плательщиком и членами его семьи (супругом (супругой), их детьми и иными лицами, признанными в судебном порядке членами семьи плательщика), состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий или состоявшими на таком учете на момент заключения кредитного договора или договора займа, расходов на строительство, в том числе путем приобретения жилищных облигаций, либо приобретение на территории Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры, в том числе в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга), предусматривающим выкуп предмета лизинга, а также на погашение (возврат) кредитов банков, займов, полученных от белорусских организаций или белорусских индивидуальных предпринимателей (включая проценты по ним, за исключением процентов, уплаченных за несвоевременное погашение (возврат) кредитов, займов и (или) за несвоевременную уплату процентов по кредитам, займам), фактически израсходованных ими на строительство, приобретение жилищных облигаций либо приобретение на территории Республики Беларусь одноквартирного жилого дома или квартиры.
Расходы на такое строительство, понесенные плательщиком после принятия решения об утверждении акта приемки одноквартирного жилого дома или квартиры в эксплуатацию, не подлежат имущественному налоговому вычету.
Для получения вычета необходимо, чтобы плательщик и члены его семьи на момент заключения договора о приобретении жилого помещения в рассрочку:
состояли на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по основаниям, установленными законодательными актами;
представили необходимые для получения вычета документы, указанные в пункте 2 статьи 211 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 г. № 71-З.
Таким образом, в соответствии с законодательством Республики Беларусь при приобретении жилого помещения в рассрочку имущественный налоговый вычет предоставляется. Расторжение договора создания объекта долевого строительства и заключение вместо него договора купли-продажи и найма повлиять на имущественный налоговый вычет не должны, однако есть определенные нюансы.
В Вашей ситуации, по всей видимости, договор долевого строительства будет, расторгнут после регистрации объекта законченного строительства с одновременным заключением предварительного договора купли-продажи квартиры и договора найма жилого помещения с возвратом сумм уплаченных в счет договора долевого строительства путем зачета в счет уплаты по предварительному договору купли-продажи.
Если по суммам, уплаченным по договору долевого строительства Вы планируете применять имущественный налоговый вычет, то после расторжения договора долевого строительства у Вас возникнет обязанность по представлению налоговой декларации (расчета), так как в Вашу пользу будет произведен возврат паевых взносов, по суммам которых будет предоставлен имущественный налоговый вычет (возвращаемые взносы, по суммам которых физическому лицу ранее был предоставлен имущественный налоговый вычет, подлежат налогообложению подоходным налогом в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, а именно на основании налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу).
И только после подачи налоговой декларации (расчета) Вы сможете реализовать свое право на получение имущественного налогового вычета по расходам, понесенным на приобретение квартиры по договору купли-продажи.
Соответственно, на мой взгляд, проще обращаться за получением имущественного налогового вычета не на этапе долевого строительства, а после заключения договора купли-продажи (имущественный налоговый вычет в сумме расходов на приобретение на территории Республики Беларусь квартиры предоставляется после государственной регистрации права собственности на квартиру, а в случае приобретения жилья по договору финансовой аренды (лизинга) такой вычет предоставляется после подписания акта приемки-передачи предмета лизинга).
За более детальной информацией по данному вопросу можете обратиться в инспекцию МНС или налоговому консультанту.