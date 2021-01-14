«Можно ли при покупке квартиры в рассрочку, а не в кредит, получить налоговый вычет?» Отвечает юрист

Читатель Realt.byпод ником user_394431 планирует строительство квартиры в новостройке. Договор с застройщиком уже заключен, в ближайшее время предстоит приемка и оформление квартиры в собственность. В связи с этим, читатель интересуется: «можно ли оформить квартиру не только на человека из договора долевого строительства, а еще дополнительно на другого человека (не родственник, например, в равных долях). Или есть возможность оформить полностью на другого человека?»

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— При регистрации квартиры, построенной долевым строительством, право собственности можно зарегистрировать на лицо, заключившее договор долевого строительства. На стадии строительства можно переоформить договор только на члена семьи и впоследствии оформить право собственности на него. Если вы хотите оформить квартиру на третье лицо вы можете подарить или продать квартиру после регистрации права собственности на вас.

Следующий вопрос касается законодательства в сфере недвижимости по части наследства. Ситуация такая: пользователь Realt.byвступил в наследство на квартиру, его же сестра от наследства отказалась. Спустя несколько лет мужчина прописал сестру в квартиру, а теперь интересуется: «Какие права она сейчас имеет на квартиру? У неё есть муж и ребёнок, которые проживают в нашем городе в общежитии. Она была прописана до этого там».

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Ваша сестра зарегистрирована в квартире как член семьи и имеет право проживания. Соответственно может жить в квартире и выделить себе комнату.

Читательница под ником id39668584З с семьей проживает в общежитии в Минске. Квартира получена от работы мужа по договору найма. Женщина интересуется, является ли данный договор регистрацией. Прописана семья в другой области.

Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО "Твоя столица" Надежда Вашинко :

— Добрый день. Нет, договор найма дает только официальное право проживать в указанном помещении. Для того, чтобы получить временную регистрацию, необходимо обратиться к паспортисту в расчетно-справочный центр, к которому относится дом.

Интересный вопрос пришел про обмен жилья: «Моя сестра получила квартиру в декабре 2019 года как многодетная мама, по льготному кредиту. Получила в посёлке за городом. Она скоропостижно умерла, остались дети круглые сироты. Квартира является теперь наследством детей. Подскажите, пожалуйста, возможно ли обменять квартиру на другую в городе, по причине, что дети ходят в школу и в сад в городе. У меня, как опекуна, там же работа, и дедушка живёт с бабушкой в городе. Есть ли такой закон, на что можно нам ссылаться, может ли райисполком сделать для нас исключение. Или категорически нельзя?»

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Для продажи квартиры, приобретённой с льготным кредитом, необходимо разрешение исполкома. Одним из условий получения положительного решения является перемена места жительства. Более того, в вашем случае собственниками являются несовершеннолетние дети и необходимо вам как опекуну получить разрешение органов опеки. Ещё одним условием является полное погашение кредита и покупки жилья взамен.

Традиционно, часть вопросов нашим экспертам касалась льготных кредитов. С такой ситуацией столкнулся один из читателей: «С 2009 года состою на очереди нуждающихся в исполкоме города с семьёй (муж, сын). В 2019 встала на очередь по месту работы. В 2020 в порядке очереди направлена на строительство квартиры (долевое) по месту работы. Дом включен в списки на строительство с господдержкой. После регистрации договора в администрации района обратилась туда с заявлением о включении в списки для получения льготного кредита. Администрацией района о включении в списки было отказано с формулировкой "не относится к гражданам, проживающим не менее 10 лет в общежитиях, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение указанного срока и не утрачивающих оснований состоять на таком учете". На личном приёме у начальника отдела жилищной политики мне было пояснено, что для согласования в выдаче кредита на учёте нуждающихся по месту работы нужно было бы состоять не менее 10 лет, мол, очередь городская не в счёт. Правомерен ли отказ администрации? И куда обращаться за разъяснениями?"

Отвечает юрист, риэлтер АН «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— С 7 августа 2017 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», предусматривающий новую форму государственной поддержки отдельных категорий граждан в виде выплаты из бюджета адресной субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, и субсидии на уплату части процентов совместно с субсидией на погашение основного долга по этим кредитам.

Во исполнение данного Указа Президента Республики Беларусь от 04 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», на сегодняшний день принято решение выдавать субсидию только тем, кто отстоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий более десяти лет (за исключением отдельных категорий граждан, прямо предусмотренных законодательством Республики Беларусь - многодетные семьи; граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы; сироты и т.д.).

Соответственно в местном исполнительном комитете Вам ответили правильно.

То, что Вы состоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в местном исполнительном комитете с более ранней даты, в данной ситуации значения не имеет, так как очередь подошла именно от Вашей работы. На учет нуждающихся в улучшении жилищных условий от своей работы Вы стали в 2019 году, следовательно, и отсчет идет с данной даты.

Если Вас не устроили разъяснения местного исполнительного комитета, Вы можете по данному вопросу обратиться за разъяснениями в письменной форме в вышестоящий орган.