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Курсы валют: евро и российский рубль просели, доллар подорожал
14.01.2021 12:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Евро и российский рубль подешевели, а доллар США прибавил в цене, об этом свидетельствуют
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По данным БВФБ на 11:35, евро стал дешевле на 0,33%, российский рубль упал в цене на 0,15%, а доллар прибавил в стоимости 0,15%.
Нацбанк Беларуси установил в четверг следующие курсы основных валют:
1 евро – 3,14 белорусского рубля,
1 доллар – 2,57 белорусского рубля,
100 российских рублей – 3,49 белорусского рубля.
Чего ждать в 2021-м году?
Ранее экономический эксперт Ярослав Романчук рассказал Sputnik Беларусь что средняя заработная плата по стране по итогам 2021 года будет составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.
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Европейская валюта и российский рубль просели по отношению к белорусскому рублю, а вот доллар США в четверг "набрался сил".
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