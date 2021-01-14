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Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай за 2020 год выросли в 1,7 раза
14.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай за год выросли почти вдвое. Стоит отметить, что сегодня у Белорусской железной дороги партнерские отношения установлены с 15 китайскими провинциями, которым БЖД предоставляет полный комплекс транспортно-логистических услуг. Это позволяет организовать доставку белорусской продукции как до железнодорожных станций, так и далее автотранспортом в любую точку Китая.
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Контейнерные перевозки белорусской продукции в Китай за год выросли почти вдвое. Стоит отметить, что сегодня у Белорусской железной дороги партнерские отношения...
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