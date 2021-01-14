Источник материала: БT

Белорусским банкам разрешили использовать смарт-контракты. Соответствующее постановление принято Правлением Нацбанка. Отметим, до нововведения в Беларуси совершать сделки с использованием смарт-контрактов могли только компании - резиденты ПВТ, а также Нацбанк и участники межбанковской системы идентификации. По словам экспертов, применение смарт-контрактов в банковской сфере позволит расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов, будет способствовать усилению конкуренции на финансовом рынке, а также повысить операционную эффективность кредитных организаций, снизить их издержки, в том числе временные.