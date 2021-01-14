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Литовские компании подали в международный суд иск против Беларуи

14.01.2021 13:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Литовские компании Pavilniu saules slenis 14 и Modus grupe подали иск против Республики Беларусь в арбитражный орган Всемирного банка — Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).


Как следует из информации на сайте ICSID, претензия была зарегистрирована 8 января 2021 года и касается проекта строительства отеля. Modus grupe планировала возвести гостиничный комплекс около Национального аэропорта Минск. Ответчиками по иску указаны президент Беларуси, премьер-министр страны, а также Мингорисполком.

Дело рассмотрит Арбитраж в Великобритании. Суть претензий не раскрывается.

В Modus grupe отказались от комментариев.

О строительстве отеля в районе аэропорта говорилось со времен гостиничного бума в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2014 года в Минске. Однако дальше слов дело не доходило.

В сентябре 2020 года гендиректор Национального аэропорта Минск Вячеслав Хоронеко в интервью газете «Рэспубліка» подтверждал наличие инвестора, который должен приступить в 2021 году к возведению гостиницы на привокзальной территории.


На сайте архитектурного бюро VARABYEU PARTNERS проект многофункционального гостиничного комплекса «Модус-Парк» датирован 2018 годом

Modus grupe — международная группа компаний, работающая в таких сферах, как возобновляемая энергетика, автобизнес, недвижимость в Литве, Латвии, Польше, Эстонии, Испании, Украине и Беларуси. Ее владельцем является Кестутис Мартинкенас. В последнее время компания в Беларуси при поддержке ЕБРР строит и эксплуатирует биогазовые установки, предлагает услуги по оборудованию и управлению парковками. Кроме того, литовской группе принадлежит компания «Автоидея», белорусский дилер BMW.

Ранее в международный арбитраж с исками в отношении Беларуси обращались российские компании «Манолиум Процессинг» (построила в Минске троллейбусное депо, но не получила за него компенсацию), «Гранд Экспресс» (занималась возведением вагоностроительного завода в Осиповичах) и Delta Belarus Holding BV украинского бизнесмена Николая Лагуна в связи с инвестициями, осуществленными в белорусский «Дельта Банк». В 2019 году Беларусь и Туркменистан подали встречные иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма из-за спора вокруг строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений.

 
Теги: Минск
 
 
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Претензия была зарегистрирован 8 января 2021 года и касается проекта строительства отеля около Национального аэропорта Минск.
 
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