Бизнес разрывает связи с Трампом: Нью-Йорк отказался даже от катков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв - Sputnik. Беспорядки в Капитолии стали проблемой не только для политической карьеры президента США Дональда Трампа, но и для его бизнеса.

Нью-Йорк присоединился к списку тех, кто не хочет иметь "ничего общего с Trump Organization", цитирует мэра города Билла де Блазио телеканал ВВС .

Без катков, каруселей и гольфа

Между Trump Organization и Нью-Йорком заключены контракты на содержание двух катков, карусели и поля для гольфа. Сделки приносят компании около 17 миллионов долларов в год. Мэр Нью-Йорка рассказал, что юристы уверяют - есть основания для разрыва контрактов.

А вот сын президента Эрик Трамп заявляет, что город не имеет права расторгнуть контракты и должен будет в этом случае выплатить компании его отца 30 миллионов долларов.

"Это не более чем политическая дискриминация, и мы планируем решительно бороться с ней", - сказал он.

О своем решении не иметь дел с компанией трампа заявила одна из крупнейших фирм по коммерческой недвижимости Cushman & Wakefield. Компания сдает в аренду ряд объектов, в том числе, небоскреб "Башня Трампа" в Нью-Йорке.

Одной же из первых о своем намерении отвернуться от Трампа заявила Профессиональная ассоциация гольфа. Еще в понедельник она заявила о переносе чемпионата PGA 2022 года из президентского клуба в Нью-Джерси.

Отношения с Трампом решили прекратить и два банка - Deutsche Bank и Signature Bank.

"Мы были свидетелями того, как президент Соединенных Штатов поощрял бунтовщиков и воздерживался от вызова Национальной гвардии для защиты Конгресса при исполнении своих обязанностей", - говорится в заявлении.

Еще и блокировка в сети

Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал блокировку Трампа своей сетью микроблогов. Он считает, что этот запрет был "правильным поступком". Однако признает, что запрет был в некоторой степени провалом, так как Twitter не сделал достаточно для того, чтобы способствовать "здоровому общению" на своих платформах.

Прежде социальную сеть не только хвалили, но и ругали за блокировку президента.

Немецкий лидер Ангела Меркель и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступили против шага Twitter. Притом, этих лидеров нельзя назвать союзниками Трампа.

Меркель заявила, что считает запрет "проблематичным". Президент Мексики сказал: "Я не люблю, когда кто-то подвергается цензуре".

Новоизбранный президент США Джо Байден отметил, что он хочет, чтобы такие компании, как Facebook и Twitter, делали больше для борьбы с разжиганием ненависти и фальшивыми новостями.

Сам же Дорси в социальной сети признал, что он не рад и не гордится введением запрета.

Он отметил, что президента заблокировали после "четкого предупреждения".

"Мы приняли решение, основываясь на самой достоверной информации, которая у нас была, об угрозах физической безопасности как в Твиттере, так и за его пределами", - сказал Дорси.

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