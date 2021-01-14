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Бизнес разрывает связи с Трампом: Нью-Йорк отказался даже от катков
14.01.2021 13:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв - Sputnik. Беспорядки в Капитолии стали проблемой не только для политической карьеры президента США Дональда Трампа, но и для его бизнеса.
Нью-Йорк присоединился к списку тех, кто не хочет иметь "ничего общего с Trump Organization", цитирует мэра города Билла де Блазио телеканал
© Sputnik
Без катков, каруселей и гольфа
Между Trump Organization и Нью-Йорком заключены контракты на содержание двух катков, карусели и поля для гольфа. Сделки приносят компании около 17 миллионов долларов в год. Мэр Нью-Йорка рассказал, что юристы уверяют - есть основания для разрыва контрактов.
А вот сын президента Эрик Трамп заявляет, что город не имеет права расторгнуть контракты и должен будет в этом случае выплатить компании его отца 30 миллионов долларов.
"Это не более чем политическая дискриминация, и мы планируем решительно бороться с ней", - сказал он.
О своем решении не иметь дел с компанией трампа заявила одна из крупнейших фирм по коммерческой недвижимости Cushman & Wakefield. Компания сдает в аренду ряд объектов, в том числе, небоскреб "Башня Трампа" в Нью-Йорке.
© REUTERS / THE WHITE HOUSE
Одной же из первых о своем намерении отвернуться от Трампа заявила Профессиональная ассоциация гольфа. Еще в понедельник она заявила о переносе чемпионата PGA 2022 года из президентского клуба в Нью-Джерси.
Отношения с Трампом решили прекратить и два банка - Deutsche Bank и Signature Bank.
"Мы были свидетелями того, как президент Соединенных Штатов поощрял бунтовщиков и воздерживался от вызова Национальной гвардии для защиты Конгресса при исполнении своих обязанностей", - говорится в заявлении.
Еще и блокировка в сети
Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал блокировку Трампа своей сетью микроблогов. Он считает, что этот запрет был "правильным поступком". Однако признает, что запрет был в некоторой степени провалом, так как Twitter не сделал достаточно для того, чтобы способствовать "здоровому общению" на своих платформах.
© Sputnik / Stringer
Прежде социальную сеть не только хвалили, но и ругали за блокировку президента.
Немецкий лидер Ангела Меркель и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступили против шага Twitter. Притом, этих лидеров нельзя назвать союзниками Трампа.
Меркель заявила, что считает запрет "проблематичным". Президент Мексики сказал: "Я не люблю, когда кто-то подвергается цензуре".
Новоизбранный президент США Джо Байден отметил, что он хочет, чтобы такие компании, как Facebook и Twitter, делали больше для борьбы с разжиганием ненависти и фальшивыми новостями.
Сам же Дорси в социальной сети признал, что он не рад и не гордится введением запрета.
Он отметил, что президента заблокировали после "четкого предупреждения".
"Мы приняли решение, основываясь на самой достоверной информации, которая у нас была, об угрозах физической безопасности как в Твиттере, так и за его пределами", - сказал Дорси.
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Нью-Йорк присоединился к списку корпораций, которые отвернулись от американского президента Дональда Трампа после беспорядков в Капитолии.
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