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Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте

14.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы уже писали о долгострое на месте снесенного ранее старого корпуса художественного училища имени А. К. Глебова в Минске. 10 лет назад для будущих художников начали возводить новое здание, однако стройка остановилась, а объект с частично возведенным каркасом превратился в долгострой. Недавно стало известно, что здание училища все-таки достроят. И сдать его планируют уже в этом году. Съездили посмотреть, как продвигаются работы.

Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте

26 февраля исполнится 11 лет долгострою, который стоит возле улицы Б. Хмельницкого за кинотеатром «Октябрь». Когда-то здесь располагалось Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова (в народе известное как «Глебовка»). В 2010 году власти решили «реконструировать» здание, но что-то пошло не так. До сих пор знаменитое среди художников бывшее училище (с 1992 года училище было преобразовано в колледж) не имеет собственных стен.

Студентам обещали, что защищать дипломы в 2012 году они будут уже в новом здании колледжа. Однако этим обещаниям не суждено было сбыться. Денег на возведение нового корпуса колледжа и здания общежития не нашли.

Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте

Но вот в августе 2020 года появилась хорошая новость: проект «Глебовки» обновили. Художественный колледж обещают достроить к 2021 году. Как пояснили в УКС Советского района, пока речь идет о возобновлении работ на первой и второй очередях, построят ли третью, еще не решено. Средства на проектирование и возобновление строительных работ выделены из республиканского бюджета.

На данный момент готова проектная документация, которая должна пройти Главгосстройэкспертизу, после чего подрядчик может выходить на площадку. Задача, поставленная УКСу Советского района — ввести комплекс в эксплуатацию в 2021 году. Для оперативного решения всех возникающих вопросов стройку собирается взять на личный контроль Министерство культуры.

Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте

О том, каким получится новое здание Минского государственного художественного училища, рассказала главный архитектор проектов предприятия «Минскпроект» Ирина Гавриленко. Под ее руководством был откорректирован проект, который разрабатывался более 10 лет назад.

Итак, весь комплекс будет разделен на три очереди, две из которых уже частично возведены.

Первая очередь — это шестиэтажное общежитие на 85 человек. Жилые блоки в нем будут состоять из двух комнат (каждая на два человека), туалета и душевой. Для комфорта учащихся в блоках удалось расширить зону прихожей, в ней будут два шкафа (для верхней одежды и хозяйственных принадлежностей), также предусмотрено место для холодильника. А вот кухня у студентов будет общей — по одной на этаж.

В холлах общежития по просьбе заказчика организуют спортивные зоны с тренажерами, теннисным столом. Раньше в проекте этого не было.

Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте

Также на каждом этаже разместится класс для самоподготовки. Там установят и обычные столы для занятий, и мольберты. На первом этаже будет гостевой номер, прачечная и вспомогательные помещения.

Вторая очередь — один из блоков учебной части. На разных уровнях здесь расположатся двухсветное фойе и актовый зал на 220 мест, спортивный зал, кабинеты и мастерские отделений живописи и дизайна, классы общих дисциплин и дополнительной подготовки, мастерская декоративно-прикладного искусства с особыми печами для обжига изделий, администрация, библиотека. На первом этаже — буфет на 48 мест. Причем в это помещение предусмотрено два входа, как из самого корпуса, так и с улицы, что позволит объекту общепита работать независимо от расписания учебного заведения.

В третью очередь строительства входит еще один учебный блок, где хотят оборудовать мастерские скульпторов и живописцев, помещения для обработки камня и других материалов, печатный центр для дизайнеров и прочее. Подвал предназначен для хранения гипса, каркасов, нужных для работы учащихся.

Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте

На прилегающей к зданию территории установят малые архитектурные формы, которые учащиеся используют для работы на пленэре.

Предполагается, что главный вход в здание украсит большой портал со статуей над входом, ее могут сделать сами учащиеся. В фойе учебного корпуса — место для бюста Алексея Глебова, эту зону выделят специальной аркой и подсветкой.

Архитекторы «Минскпроекта» рассчитывают на то, что все части здания получат финансирование. Без осуществления полного замысла проекта, учебный процесс будет неполным, считают разработчики.

Пока на объекте строителей замечено не было.

Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте
Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте

Художественное училище открылось в Минске 1 сентября 1947 года на ул. Б. Хмельницкого, 5. В 1969-м учреждению присвоено имя А. К. Глебова, после чего заведение среди учащихся и педагогов получило негласное название «Глебовка». В разное время здесь обучались художники Михаил Савицкий, Май Данциг, Арлен Кашкуревич, Леонид Щемелев, Георгий Поплавский, Василий Шарангович, скульптор Иван Миско и многие другие.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Мы уже писали о долгострое на месте снесенного ранее старого корпуса художественного училища имени А. К. Глебова в Минске. 10 лет назад для будущих художников начали...
 
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