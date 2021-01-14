Знаменитую «Глебовку» обещают сдать к концу этого года. Проверили, как продвигаются работы на объекте

О том, каким получится новое здание Минского государственного художественного училища, рассказала главный архитектор проектов предприятия «Минскпроект» Ирина Гавриленко. Под ее руководством был откорректирован проект, который разрабатывался более 10 лет назад.

Итак, весь комплекс будет разделен на три очереди, две из которых уже частично возведены.

Первая очередь — это шестиэтажное общежитие на 85 человек. Жилые блоки в нем будут состоять из двух комнат (каждая на два человека), туалета и душевой. Для комфорта учащихся в блоках удалось расширить зону прихожей, в ней будут два шкафа (для верхней одежды и хозяйственных принадлежностей), также предусмотрено место для холодильника. А вот кухня у студентов будет общей — по одной на этаж.

В холлах общежития по просьбе заказчика организуют спортивные зоны с тренажерами, теннисным столом. Раньше в проекте этого не было.