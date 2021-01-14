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Индексируют ли зарплату за декабрь?

14.01.2021 14:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Доходы населения Беларуси за декабрь 2020 года индексируются согласно показателям инфляции на 5,2%, как и за ноябрь 2020 года. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Индексации подлежат такие доходы населения из бюджета:

  • зарплата и выплаты, поступаемые на основе среднего заработка
  • пособия по безработице
  • стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт
  • стипендии клиническим ординаторам
  • стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

Размер минимальной зарплаты за декабрь составил 388,42 рубля. Ее индексация была произведена в ноябре.

Бюджет прожиточного минимума был пересмотрен 1 ноября. Поэтому доходы, установленные от данного норматива, не индексируются.

Индексация – корректировка размера доходов физлиц из бюджета, проводится согласно закону об индексации денежных доходов. Она предусмотрена для покрытия частичных потерь, вызванных инфляцией.

Корректировка доходов населения проводится в том случае, если превышен 5%-й порог индекса потребительских цен. Такая величина исчисляется с нарастающим итогом с момента предыдущей индексации доходов.

Согласно постановлению Совета министров от 21 декабря №740, с 1 января 2021 года в Беларуси повысилась месячная минимальная заработная плата - до 400 рублей.

Напомним, глава Минтруда Ирина Костевич 16 декабря в парламенте представила законопроект, который изменит принципы расчета минимальной зарплаты. Согласно проекту, планируется отменить такой соцнорматив, как минимальный потребительский бюджет. А все социальные выплаты, которые от него зависят, думают привязать к бюджету прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп.

Перед выборами Александр Лукашенко заявлял, что постарается удвоить зарплаты бюджетникам в следующей пятилетке. Однако уже после выборов средняя зарплата белорусов снизилась.

 
 
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Доходы населения Беларуси за декабрь 2020 года индексируются согласно показателям инфляции на 5,2%, как и за ноябрь 2020 года.
 
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