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Индексируют ли зарплату за декабрь?
14.01.2021 14:13 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Доходы населения Беларуси за декабрь 2020 года индексируются согласно показателям инфляции на 5,2%, как и за ноябрь 2020 года. Об этом
Индексации подлежат такие доходы населения из бюджета:
Размер минимальной зарплаты за декабрь составил 388,42 рубля. Ее индексация была произведена в ноябре.
Бюджет прожиточного минимума был пересмотрен 1 ноября. Поэтому доходы, установленные от данного норматива, не индексируются.
Индексация – корректировка размера доходов физлиц из бюджета, проводится согласно закону об индексации денежных доходов. Она предусмотрена для покрытия частичных потерь, вызванных инфляцией.
Корректировка доходов населения проводится в том случае, если превышен 5%-й порог индекса потребительских цен. Такая величина исчисляется с нарастающим итогом с момента предыдущей индексации доходов.
Согласно постановлению Совета министров от 21 декабря №740, с 1 января 2021 года в Беларуси
Напомним, глава Минтруда Ирина Костевич 16 декабря в парламенте
Перед выборами Александр Лукашенко
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Доходы населения Беларуси за декабрь 2020 года индексируются согласно показателям инфляции на 5,2%, как и за ноябрь 2020 года.
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