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Москва и Минск прорабатывают поставку нефтепродуктов через Россию - посол
14.01.2021 15:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв - Sputnik. Минск и Москва, договорившись по газу и нефти, заложили основу для взаимодействия в текущем году, заявил в четверг Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
Вчера в Москве он провел встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком, на которой они обсудили энергетическую интеграцию двух стран.
© Sputnik / Константин Чалабов
"Мы отметили актуальность взаимодействия белоруской и российской сторон. То, что подтвержден режим поставок газа и уровень цены прошлого года, это важно, как и заключение договоров на поставку нефти. И те балансы, которые были согласованы обеими сторонами, это, по сути дела, основа для взаимодействия на текущий год, и в этом нет никаких сомнений", - заявил помол Мезенцев журналистам, отвечая на вопрос Sputnik.
"И то, что мы вышли не на рубеж нового года, а успели это все делать планово, в декабре, это особый показатель иной более профессиональной спокойной тональности взаимодействия энергетиков", - подчеркнул посол.
Также, по словам на встрече в Москве было отмечено, что "успешно идет взаимодействие экспертов по совместным расчетам по прогнозам изменения логистических маршрутов на поставку нефтепродуктов, в том числе и на инфраструктуру морских российских портов".
© Photo : IRMANTAS GELUNAS / AB Lietuvos Geležinkeliai
Посол также отметил, что в своем новом качестве Александр Новак "еще раз подтвердил заинтересованное и очень внимательное отношение к той практике сотрудничества, которая сложилась и многократно подтверждена, которая является одной из важнейших компонент межгосударственных отношений России и Беларуси".
Операция "Переориентация"
Напомним, Александр Лукашенко
Ранее Александр Новак говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске и Санкт-Петербурге.
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В декабре прошлого года Беларусь договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях.
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