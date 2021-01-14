Москва и Минск прорабатывают поставку нефтепродуктов через Россию - посол

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв - Sputnik. Минск и Москва, договорившись по газу и нефти, заложили основу для взаимодействия в текущем году, заявил в четверг Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Вчера в Москве он провел встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком, на которой они обсудили энергетическую интеграцию двух стран.

"Мы отметили актуальность взаимодействия белоруской и российской сторон. То, что подтвержден режим поставок газа и уровень цены прошлого года, это важно, как и заключение договоров на поставку нефти. И те балансы, которые были согласованы обеими сторонами, это, по сути дела, основа для взаимодействия на текущий год, и в этом нет никаких сомнений", - заявил помол Мезенцев журналистам, отвечая на вопрос Sputnik.

"И то, что мы вышли не на рубеж нового года, а успели это все делать планово, в декабре, это особый показатель иной более профессиональной спокойной тональности взаимодействия энергетиков", - подчеркнул посол.

Также, по словам на встрече в Москве было отмечено, что "успешно идет взаимодействие экспертов по совместным расчетам по прогнозам изменения логистических маршрутов на поставку нефтепродуктов, в том числе и на инфраструктуру морских российских портов".

Посол также отметил, что в своем новом качестве Александр Новак "еще раз подтвердил заинтересованное и очень внимательное отношение к той практике сотрудничества, которая сложилась и многократно подтверждена, которая является одной из важнейших компонент межгосударственных отношений России и Беларуси".

Операция "Переориентация"

Напомним, Александр Лукашенко предложил перенаправить все торговые потоки из Литвы еще в конце августа. Он тогда отметил, что "30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву". Лукашенко считает, что в Вильнюсе "зажрались" и пришла пора "поставить на место".

Ранее Александр Новак говорил, что Россия обсуждает перенаправление 4–6 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов из Литвы в российские порты. Свободные мощности морских портов по перевалке нефтепродуктов еще есть, как и возможность создать взаимовыгодные экономические условия с белорусскими партнерами. В первую очередь речь идет о северо-западных портах — Усть-Луге, Приморске и Санкт-Петербурге.

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