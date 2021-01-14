|
Евразийская пенсия - как ее получить?
14.01.2021 15:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Соглашение
Как будет учитываться стаж работы
Будет засчитываться трудовой стаж, заработанный только после 12 января 2021 года. Если человеку не хватит трудового стажа для выхода на пенсию в одной из стран, то будут учтены и периоды официальной работы в других государствах ЕАЭС.
© Sputnik Максим Богданович
Кто может получать пенсию
Чтобы получить пенсию, мигрант должен легально проработать в стране как минимум 12 месяцев с момента вступления в силу соглашения о пенсионном обеспечении и достигнуть установленного пенсионного возраста.
Кроме этого, он должен делать своевременные выплаты в пенсионный или социальный фонд этой страны.
Как будет оформляться пенсия
Для оформления пенсии мигранту нужно обратиться с заявлением в пенсионный или социальный фонд страны, в которой он работает. Если все документы будут в порядке, получать выплаты он сможет в том же государстве, не возвращаясь на родину.
Из чего состоит пенсия
Пенсия ЕАЭС состоит из двух частей: базовой и экспортированной. Первая выплачивается тем государством, где человек проживает. Экспортированная – состоит из выплат, которые переводятся другими странами Евразийского экономического союза за конкретный период работы.
Например, гражданин Кыргызстана, который после вступления соглашения в силу проработает 5 лет в России, 4 года в Армении, 3 года в Беларуси, 1 год в Казахстане, а затем вернется на родину, будет получать выплаты сразу от четырех стран, но базовая часть будет выплачиваться государством проживания – Кыргызстаном.
Только при условии проживания на территории страны будет выплачиваться:
Изменится ли пенсия после переезда в другую страну
После переезда из одной страны в другую размер пенсии будет пересмотрен. Человек лишится базовой части пенсии той страны, из которой он уехал, но по-прежнему будет получать выплаты за стаж работы.
Кто не получит пенсии ЕАЭС
Пенсии не смогут получить сотрудники силовых структур, военнослужащие и члены их семей, а также государственные служащие.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник, 12 января 2021 года, в силу вступило соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)