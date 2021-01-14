Евразийская пенсия - как ее получить?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Соглашение будет действовать на территории всех государств Евразийского экономического союза — России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Корреспондент Sputnik Никита Чикунов выяснил все нюансы документа.

Как будет учитываться стаж работы

Будет засчитываться трудовой стаж, заработанный только после 12 января 2021 года. Если человеку не хватит трудового стажа для выхода на пенсию в одной из стран, то будут учтены и периоды официальной работы в других государствах ЕАЭС.

Кто может получать пенсию

Чтобы получить пенсию, мигрант должен легально проработать в стране как минимум 12 месяцев с момента вступления в силу соглашения о пенсионном обеспечении и достигнуть установленного пенсионного возраста.

Кроме этого, он должен делать своевременные выплаты в пенсионный или социальный фонд этой страны.

Как будет оформляться пенсия

Для оформления пенсии мигранту нужно обратиться с заявлением в пенсионный или социальный фонд страны, в которой он работает. Если все документы будут в порядке, получать выплаты он сможет в том же государстве, не возвращаясь на родину.

Из чего состоит пенсия

Пенсия ЕАЭС состоит из двух частей: базовой и экспортированной. Первая выплачивается тем государством, где человек проживает. Экспортированная – состоит из выплат, которые переводятся другими странами Евразийского экономического союза за конкретный период работы.

Например, гражданин Кыргызстана, который после вступления соглашения в силу проработает 5 лет в России, 4 года в Армении, 3 года в Беларуси, 1 год в Казахстане, а затем вернется на родину, будет получать выплаты сразу от четырех стран, но базовая часть будет выплачиваться государством проживания – Кыргызстаном.

Только при условии проживания на территории страны будет выплачиваться:

В Армении – базовая пенсия (18 тысяч драмов – около 35 долларов США по курсу на 14 января) и надбавки к ней.

В Беларуси – пенсия, начисляемая с учетом стажа работы, также надбавки, доплаты и повышения.

В Кыргызстане – базовая пенсия (1,5 тыс. сомов – около 180 долларов) и дополнительные выплаты.

В РФ – фиксированная выплата к страховой пенсии (6044 рубля – около 83 долларов), повышения и доплаты к ней.

Изменится ли пенсия после переезда в другую страну

После переезда из одной страны в другую размер пенсии будет пересмотрен. Человек лишится базовой части пенсии той страны, из которой он уехал, но по-прежнему будет получать выплаты за стаж работы.

Кто не получит пенсии ЕАЭС

Пенсии не смогут получить сотрудники силовых структур, военнослужащие и члены их семей, а также государственные служащие.

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