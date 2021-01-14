Льготы и ВНЖ: в Литве предлагают изменить условия работы бизнеса из РБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Литовские власти предлагают инвесторам из Беларуси финансовые послабления и обещают помочь в переводе сотрудников из Беларуси в Литву, сообщают литовские СМИ.

Министерство экономики и инноваций страны предлагает бизнесменам из Беларуси льготы в 1,5 миллиона евро и облегченные условия релокейта, заявила глава ведомства Аушрине Армонайте на встрече с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

По словам Армонайте, сотрудникам некоторых компаний и членам их семей будут предоставлены разрешения на временное проживание в стране. Соответствующий пакет законов власти планируют рассмотреть на весенней сессии Сейма, пояснила министр.

Все не так просто

Финансовые послабления и разрешение на ВНЖ обещают не всем. Организациям необходимо будет инвестировать в экономику Литвы не менее 1,448 миллионов евро, создать 20 и более рабочих мест и выплачивать работникам хотя бы 1,5 средние зарплаты.

Власти не первый раз предпринимают шаги по облегчению переезда белорусского бизнеса в Литву. В декабре парламент страны принял поправки в закон о компаниях – фирмам из третьих стран, в том числе из Беларуси, разрешили открывать счета не только в банках, но и в кредитных учреждениях.

После того, как в Беларуси прошли президентские выборы, между странами наметилась определенная конфронтация.

Неугодная электроэнергия

Например, обострились официальные высказывания Литвы по поводу БелАЭС. Страна неоднократно высылала Беларуси ноты протеста в связи со строительством и запуском Островецкой АЭС.

В среду, 13 января, после того, как первый энергоблок БелАЭС был выведен на 100%-ю мощность, литовские власти приняли решение создать специальную комиссию для реализации "мер по снижению угроз, исходящих от Белорусской атомной станции".

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что цель работы этой комиссии - сделать так, чтобы "небезопасная" электроэнергия с Белорусской АЭС не поступала в Литву и не оплачивалась.

…и санаторий

Счета белорусского санатория в Друскининкае были заморожены 18 декабря. Банк Swedbank принял такое решение в связи с включением в санкционные списки ЕС Управления делами президента Беларуси, в систему которого входит учреждение здравоохранения, находящееся в Литве.

Санкции больнее всего ударили по сотрудникам, большинство из которых - граждане Литвы. Работники санатория вышли на протест : какое-то время им не выплачивали зарплаты.

Руководство санатория считает действия банка абсолютно беспочвенными, так как прибыль организации не попадает в казну белорусского государства. Мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал заморозку счетов абсурдом, а президент Литвы Гитанас Науседа призвал помочь работникам санатория.

Работники все-таки получили деньги, однако счета санатория остаются замороженными.