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Льготы и ВНЖ: в Литве предлагают изменить условия работы бизнеса из РБ
14.01.2021 16:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Литовские власти предлагают инвесторам из Беларуси финансовые послабления и обещают помочь в переводе сотрудников из Беларуси в Литву, сообщают литовские СМИ.
Министерство экономики и инноваций страны предлагает бизнесменам из Беларуси льготы в 1,5 миллиона евро и облегченные условия релокейта, заявила глава ведомства Аушрине Армонайте на встрече с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
По словам Армонайте, сотрудникам некоторых компаний и членам их семей будут предоставлены разрешения на временное проживание в стране. Соответствующий пакет законов власти планируют рассмотреть на весенней сессии Сейма, пояснила министр.
Все не так просто
© Sputnik / Евгений Одиноков
Власти не первый раз предпринимают шаги по облегчению переезда белорусского бизнеса в Литву. В декабре парламент страны принял поправки в закон о компаниях – фирмам из третьих стран, в том числе из Беларуси,
После того, как в Беларуси прошли президентские выборы, между странами наметилась определенная конфронтация.
Неугодная электроэнергия
© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
В среду, 13 января, после того, как первый энергоблок БелАЭС был
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что цель работы этой комиссии - сделать так, чтобы "небезопасная" электроэнергия с Белорусской АЭС не поступала в Литву и не оплачивалась.
…и санаторий
Санкции больнее всего ударили по сотрудникам, большинство из которых - граждане Литвы. Работники санатория вышли на
Руководство санатория считает действия банка абсолютно беспочвенными, так как прибыль организации не попадает в казну белорусского государства. Мэр города Друскининкай Ричардас Малинаускас назвал заморозку счетов абсурдом, а президент Литвы Гитанас Науседа призвал помочь работникам санатория.
Работники все-таки
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Переманивают бизнес? Инвестирующим в Литве белорусским компаниям пытаются создать все условия для релокейта.
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