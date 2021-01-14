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"Цена квартиры-студии всегда выше, чем обычной "однушки". За сколько можно купить или снять в Минске жилье нового формата
14.01.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Компактные квартиры-студии для Минска уже давно не редкость. И если раньше жилье небольшой площади можно было обнаружить разве что в старых пятиэтажных «панельках», то сейчас «однушки» площадью 25-30 «квадратов» есть чуть ли не в каждом новом жилом комплексе. Мы решили повнимательнее изучить рынок квартир-студий в столице и узнать, пользуется ли спросом подобное жилье и за сколько оно сейчас продается или сдается в аренду. В нашем материале - варианты из базы и мнение специалиста.
Для начала напомним, что же такое квартира-студия. Чаще всего студией называют небольшую квартиру, в которой нет никаких перегородок. В одной комнате здесь находится и прихожая, и кухня, и гостиная, и спальня, и даже рабочий кабинет. Единственное место в квартире, где можно укрыться от посторонних глаз – санузел. Его, к счастью, архитекторы все еще продолжают выделять в отдельное помещение. Первые квартиры-студии появились в Европе и Америке порядка 100 лет назад в качестве недорогого жилья для молодых работающих горожан. К нам подобный тип жилья пришел только в «нулевых» – квадратный метр тогда продолжал дорожать, поэтому спрос на малогабаритные квартиры вырос в разы.
Главное достоинство квартиры-студии при покупке – ее цена. За счет уменьшения метража (отсутствия полноценной кухни, прихожей и коридора), стоимость студии отличается от стандартной однокомнатной или двухкомнатной квартиры. При этом, несмотря на скромные габариты, студия – это все-таки отдельная жилплощадь с собственным санузлом, кухонным уголком и балконом. Согласитесь, для одного человека или пары – почти идеальный вариант первого жилья.
Сколько стоят квартиры-студии с ремонтом и без него?
Сегодня квартиры-студии в Минске можно найти в первую, очередь, в новых районах. Особенно много студий в таких жилых комплексах, как «Новая Боровая» и «Минск-Мир». Их здесь можно купить как в готовом виде, так и в еще строящихся домах. В базе портала Realt.byразмещены десятки объявлений о продаже студий в уже построенных или вот-вот сдающихся домах.
К примеру, за 37 тысяч долларов можно стать собственником
Если голые стены вас не интересуют, то присмотритесь к варианту с ремонтом –
Что касается «Новой Боровой», то там сейчас продается
Интересно, что за такие же деньги (49,9 тысячи долларов) в этом районе можно приобрести
В целом, в Копище (рядом – Уручье, МКАД) сейчас можно найти несколько полностью готовых к проживанию квартир-студий стоимостью от 43 до 56 тысяч долларов. Площадь большинства продаваемых квартир – 25 «квадратов». Отличаются данные варианты нюансами дизайна, отделки, выбором мебели и техники.
Кстати, самая дорогая и самая дешевая квартиры-студии в этом районе, находятся по одному и тому же адресу – в доме №1 по улице Михайлашева. Так, эта
А вот во второй
Но вернемся в городскую черту. На данный момент в Минске продается еще несколько полностью готовых к проживанию студий.
Например, вот в этой
Также на столичном рынке есть варианты студий, переделанных из стандартных «хрущевок». Благодаря сносу одной стены и соединению кухни и комнаты, владелец получает свободное пространство для дизайнерских фантазий. Именно так поступил хозяин квартиры в переулке Козлова, превратив стандартную «однушку» в пятиэтажке в современную квартиру-студию. Стоимость этой
А данную
А если снимать?
Мы также решили посмотреть, какие квартиры-студии можно арендовать прямо сейчас в Минске.
К примеру, вот эту
А вот эта
Если вас интересует центр города, то можно рассмотреть вариант
Еще один интересный вариант –
Покупка квартиры-студии – беспроигрышный вариант для последующей сдачи в аренду
Владислав Сафронов, начальник отдела аренды агентства «Гарант Недвижимость»:
- Спрос на квартиры-студии в Минске достаточно высок. Скажу, что из всех арендных предложений на рынке – студии, наверное, самый популярный вариант. Потому что большая часть арендаторов – это молодежь: молодые специалисты (айтишники, маркетологи, инженеры) или пары, которые решили жить отдельно от родителей. Все эти категории квартиросъемщиков ищут новые форматы жилья, соответствующие их представлениям о комфорте, уюте и актуальном дизайне. Современная квартира-студия с большими окнами, необычным зонированием и интересным освещением – это как раз то, что хотят арендаторы.
На самом деле под студии сегодня переделывают и стандартные «однушки», и «двушки», и даже «трешки». В итоге, студии уже покупают и снимают не только одиночки, но и пары, и даже семьи с детьми. Вообще, квартира-студия с отдельной спальней – это самый востребованный вариант в Минске. Так, если раньше под студией мы понимали исключительно «гостиничный номер», когда зашел и сразу увидел всю квартиру, то теперь студия – это квартира, где есть общее пространство (например, коридор-гостиная-кухня) + выделенный уголок под спальню. Спальной зоной в этом случае может выступить бывшая кухня, которую перенесли в гостиную.
Застройщики также уловили этот тренд и все чаще предлагают либо свободные планировки, либо сразу готовые квартиры-студии. Сейчас практически в каждой новостройке можно купить такое жилье в том или ином виде. К слову, к нам порой обращаются собственники и просят совета: мол, хочу купить квартиру, чтобы выгодно сдавать. Что стоит брать: «однушку», «двушку», «трешку»? Сегодня ответ на этот вопрос очевиден: стоит брать студию, по возможности – с отдельной спальней. Это – беспроигрышный вариант для сдачи в аренду.
"Дешевых квартир-студий в Минске не существует"
- Что касается стоимости, то ценник на аренду квартир-студий – средний или выше среднего по городу. Дешевых квартир-студий в Минске не существует, - говорит эксперт. - К тому же, подавляющее большинство минских квартир-студий находятся в новых жилых комплексах, а новостройка – это сразу же соответствующий ценник. На Каменной горке или в Чижовке студий вы не встретите. Да, порой собственники переделывают под студии однокомнатные квартиры в хрущевках или «девятиэтажках», но все-таки настоящие студии с хорошими проектами и дизайном – это новые жилые комплексы, построенные в последние годы.
В среднем, цена аренды квартиры-студии формата «заезжай и живи» (популярное требование от тех же программистов, которые не привыкли таскать с собой кастрюли) – 400-500 долларов в месяц. Это будет добротная, укомплектованная мебелью и техникой студия площадью порядка 25-30 «квадратов». Если же речь идет о более просторной студии со спальной зоной, то ее стоимость будет начинаться от 500-600 долларов в месяц. В любом случае, несмотря на небольшой метраж, стоимость студии будет выше, чем стоимость стандартной «однушки» или «двушки».
Если говорить про микрорайоны, то хитом последних лет был «Маяк Минска» (там, наверное, появились первые студии в Минске – шикарные, с панорамными окнами), также востребованы квартиры-студии в «Каскаде», «Лебяжьем», «Новой Боровой». Интересные небольшие студии формата «гостиничный номер» можно найти и в комплексе D3 на проспекте Победителей. В целом, я вижу, что мода на подобные квартиры только набирает обороты. Думаю, в ближайшие годы застройщики продолжат ловить хайп на строительстве таких квартир.
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"Цена квартиры-студии всегда выше, чем обычной "однушки". За сколько можно купить или снять в Минске жилье нового формата
Компактные квартиры-студии для Минска уже давно не редкость. И если раньше жилье небольшой площади можно было обнаружить разве что в старых пятиэтажных...
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