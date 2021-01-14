"Цена квартиры-студии всегда выше, чем обычной "однушки". За сколько можно купить или снять в Минске жилье нового формата

Источник материала: realt.by

Компактные квартиры-студии для Минска уже давно не редкость. И если раньше жилье небольшой площади можно было обнаружить разве что в старых пятиэтажных «панельках», то сейчас «однушки» площадью 25-30 «квадратов» есть чуть ли не в каждом новом жилом комплексе. Мы решили повнимательнее изучить рынок квартир-студий в столице и узнать, пользуется ли спросом подобное жилье и за сколько оно сейчас продается или сдается в аренду. В нашем материале - варианты из базы и мнение специалиста.

Главное достоинство квартиры-студии при покупке – ее цена. За счет уменьшения метража (отсутствия полноценной кухни, прихожей и коридора), стоимость студии отличается от стандартной однокомнатной или двухкомнатной квартиры. При этом, несмотря на скромные габариты, студия – это все-таки отдельная жилплощадь с собственным санузлом, кухонным уголком и балконом. Согласитесь, для одного человека или пары – почти идеальный вариант первого жилья.

Для начала напомним, что же такое квартира-студия. Чаще всего студией называют небольшую квартиру, в которой нет никаких перегородок. В одной комнате здесь находится и прихожая, и кухня, и гостиная, и спальня, и даже рабочий кабинет. Единственное место в квартире, где можно укрыться от посторонних глаз – санузел. Его, к счастью, архитекторы все еще продолжают выделять в отдельное помещение. Первые квартиры-студии появились в Европе и Америке порядка 100 лет назад в качестве недорогого жилья для молодых работающих горожан. К нам подобный тип жилья пришел только в «нулевых» – квадратный метр тогда продолжал дорожать, поэтому спрос на малогабаритные квартиры вырос в разы.

К примеру, за 37 тысяч долларов можно стать собственником 29-метровой студии в доме «Гонконг» в квартале «Минск-Мир» на улице Кижеватова. Планировка квартиры от «Даны Холдингз» – стандартная. Владелец получит вытянутое, напоминающее пенал, помещение с санузлом и лоджией. В предложенной дизайнерами визуализации на входе в квартиру находится небольшой кухонный уголок, а ближе к окну – зона отдыха. Стоит отметить, что за 37-40 тысяч долларов в жилом комплексе, строящемся на месте бывшего аэропорта, продаются квартиры без какого-либо ремонта.

Сегодня квартиры-студии в Минске можно найти в первую, очередь, в новых районах. Особенно много студий в таких жилых комплексах, как «Новая Боровая» и «Минск-Мир». Их здесь можно купить как в готовом виде, так и в еще строящихся домах. В базе портала Realt.byразмещены десятки объявлений о продаже студий в уже построенных или вот-вот сдающихся домах.

Если голые стены вас не интересуют, то присмотритесь к варианту с ремонтом – 29-метровой студии в 21-этажном доме на улице Братской . Квартира полностью меблирована и готова к проживанию. Стоимость – 55 тысяч долларов . Собственник уточняет: если новый владелец решит сдавать данную квартиру, то жилплощадь будет приносить ему порядка 300 долларов в месяц.

Что касается «Новой Боровой», то там сейчас продается квартира-студия площадью 30 «квадратов» на улице Камова . За это жилье в высотном доме, который будет сдан в этом году, просят 49,5 тысячи долларов . Квартира продается без отделки.

Интересно, что за такие же деньги ( 49,9 тысячи долларов ) в этом районе можно приобрести 25-метровую квартиру-студию сразу с отделкой и мебелью . Компактная студия располагается на 7-м этаже восьмиэтажного дома в квартале «Парк». Продавец уточняет, что квартира предлагается с базовой отделкой (обои под покраску, ламинированное напольное покрытие, стильные входные и межкомнатные двери, плитка в санузлах, сантехника, душевая кабина), встроенной кухонной мебелью и техникой (варочная панель, духовой шкаф, холодильник, стиральная машина Indesit, вытяжка). Кроме того, новый собственник получит закрытый и безопасный двор, спортивные площадки с workout-оборудованием, благоустроенные беговые и велосипедные дорожки, велопарковки, Wi-Fi во дворе.

Кстати, самая дорогая и самая дешевая квартиры-студии в этом районе, находятся по одному и тому же адресу – в доме №1 по улице Михайлашева. Так, эта 24-метровая «однушка» находится на 2-м этаже из 10. Сейчас за нее просят 43,7 тысячи долларов . Среди особенностей – весьма скромная кухня. На фотографиях можно рассмотреть раковину и компактную электроплитку.

В целом, в Копище (рядом – Уручье, МКАД) сейчас можно найти несколько полностью готовых к проживанию квартир-студий стоимостью от 43 до 56 тысяч долларов . Площадь большинства продаваемых квартир – 25 «квадратов». Отличаются данные варианты нюансами дизайна, отделки, выбором мебели и техники.

А вот во второй студии, расположенной в том же ЖК «Уручский-2», кухня практически полноценная. Здесь и шкафчики, и вытяжка, и духовой шкаф. Стоит эта 25-метровая квартира на 6-м этаже 56 тысяч долларов .

Например, вот в этой 30-метровой рядом с метро «Михалово» хозяева сумели выделить не только кухонную зону и собственную спальню, но и даже уголок школьника (кровать и рабочий стол). К тому же, в этой студии не одно, а два окна, что для квартир такого типа – приятный бонус. Стоимость данной квартиры – 58,5 тысячи долларов .

Также на столичном рынке есть варианты студий, переделанных из стандартных «хрущевок». Благодаря сносу одной стены и соединению кухни и комнаты, владелец получает свободное пространство для дизайнерских фантазий. Именно так поступил хозяин квартиры в переулке Козлова, превратив стандартную «однушку» в пятиэтажке в современную квартиру-студию. Стоимость этой 30-метровой квартиры на пятом этаже – 47,5 тысячи долларов .

А данную 30-метровую студию мы нашли в Фаниполе – в новостройке в районе улицы Зеленой. Особенность данной квартиры – два окна и квадратная планировка, что позволяет более четко выделить зону кухни и «поиграть» с расстановкой мебели. Стоимость данной квартиры – 39,9 тысячи долларов .

К примеру, вот эту студию на Партизанском проспекте в районе станции метро «Могилевская» можно снять за 400 долларов в месяц. Судя по фото, квартира-студия площадью 34 «квадрата», была переделана из стандартной «однушки». В итоге, собственнику удалось создать уютное современное пространство со всеми, необходимыми для жизни атрибутами – кухня, диван и полноценное спальное место.

Если вас интересует центр города, то можно рассмотреть вариант квартиры-студии в доме на площади Калинина (напротив входа в Ботанический сад). В помещении площадью 35 «квадратов» много дизайнерских «изюминок» – ломаные линии стен, открытый кирпич, массивная деревянная мебель. Стоимость аренды – 650 долларов в месяц.

Еще один интересный вариант – квартира-студия с видом на Национальную библиотеку . Как указано в объявлении, это будет первое заселение в квартиру. На 45 «квадратах» собственник удачно расположил объединенные прихожую-кухню-гостиную и сумел выделить место под спальню. Месяц аренды такой студии обойдется в 700 долларов.

- Спрос на квартиры-студии в Минске достаточно высок. Скажу, что из всех арендных предложений на рынке – студии, наверное, самый популярный вариант. Потому что большая часть арендаторов – это молодежь: молодые специалисты (айтишники, маркетологи, инженеры) или пары, которые решили жить отдельно от родителей. Все эти категории квартиросъемщиков ищут новые форматы жилья, соответствующие их представлениям о комфорте, уюте и актуальном дизайне. Современная квартира-студия с большими окнами, необычным зонированием и интересным освещением – это как раз то, что хотят арендаторы.

На самом деле под студии сегодня переделывают и стандартные «однушки», и «двушки», и даже «трешки». В итоге, студии уже покупают и снимают не только одиночки, но и пары, и даже семьи с детьми. Вообще, квартира-студия с отдельной спальней – это самый востребованный вариант в Минске. Так, если раньше под студией мы понимали исключительно «гостиничный номер», когда зашел и сразу увидел всю квартиру, то теперь студия – это квартира, где есть общее пространство (например, коридор-гостиная-кухня) + выделенный уголок под спальню. Спальной зоной в этом случае может выступить бывшая кухня, которую перенесли в гостиную.

Застройщики также уловили этот тренд и все чаще предлагают либо свободные планировки, либо сразу готовые квартиры-студии. Сейчас практически в каждой новостройке можно купить такое жилье в том или ином виде. К слову, к нам порой обращаются собственники и просят совета: мол, хочу купить квартиру, чтобы выгодно сдавать. Что стоит брать: «однушку», «двушку», «трешку»? Сегодня ответ на этот вопрос очевиден: стоит брать студию, по возможности – с отдельной спальней. Это – беспроигрышный вариант для сдачи в аренду.

"Дешевых квартир-студий в Минске не существует"

- Что касается стоимости, то ценник на аренду квартир-студий – средний или выше среднего по городу. Дешевых квартир-студий в Минске не существует, - говорит эксперт. - К тому же, подавляющее большинство минских квартир-студий находятся в новых жилых комплексах, а новостройка – это сразу же соответствующий ценник. На Каменной горке или в Чижовке студий вы не встретите. Да, порой собственники переделывают под студии однокомнатные квартиры в хрущевках или «девятиэтажках», но все-таки настоящие студии с хорошими проектами и дизайном – это новые жилые комплексы, построенные в последние годы.

В среднем, цена аренды квартиры-студии формата «заезжай и живи» (популярное требование от тех же программистов, которые не привыкли таскать с собой кастрюли) – 400-500 долларов в месяц. Это будет добротная, укомплектованная мебелью и техникой студия площадью порядка 25-30 «квадратов». Если же речь идет о более просторной студии со спальной зоной, то ее стоимость будет начинаться от 500-600 долларов в месяц. В любом случае, несмотря на небольшой метраж, стоимость студии будет выше, чем стоимость стандартной «однушки» или «двушки».

Если говорить про микрорайоны, то хитом последних лет был «Маяк Минска» (там, наверное, появились первые студии в Минске – шикарные, с панорамными окнами), также востребованы квартиры-студии в «Каскаде», «Лебяжьем», «Новой Боровой». Интересные небольшие студии формата «гостиничный номер» можно найти и в комплексе D3 на проспекте Победителей. В целом, я вижу, что мода на подобные квартиры только набирает обороты. Думаю, в ближайшие годы застройщики продолжат ловить хайп на строительстве таких квартир.

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