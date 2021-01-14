Нацбанк объяснил причины превышения прогноза по инфляции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Национальный банк Беларуси объяснил причины превышения прогноза по инфляции в 2020 году, сообщает Sputnik.

Годовая инфляция , по данным Белстата, в прошлом году сложилась на уровне 7,4% при прогнозируемых не более 5%.

"Превышение прогнозного параметра по итогам года обусловлено ослаблением белорусского рубля, ухудшением экономических настроений и ростом инфляционно-девальвационных ожиданий, а также шоками предложения на отдельные продовольственные товары", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

Отмечается, что относительно ноября 2020 года потребительские цены в декабре 2020 года выросли на 1,23%.

В ноябре председатель правления Нацбанка Павел Каллаур говорил, что по итогам года инфляция сложится в размере около 6%, хотя изначально стояла цель не более 5%.