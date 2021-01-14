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Нацбанк объяснил причины превышения прогноза по инфляции
14.01.2021 17:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Национальный банк Беларуси объяснил причины превышения прогноза по инфляции в 2020 году, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Превышение прогнозного параметра по итогам года обусловлено ослаблением белорусского рубля, ухудшением экономических настроений и ростом инфляционно-девальвационных ожиданий, а также шоками предложения на отдельные продовольственные товары", - говорится в сообщении на
Отмечается, что относительно ноября 2020 года потребительские цены в декабре 2020 года выросли на 1,23%.
В ноябре председатель правления Нацбанка Павел Каллаур говорил, что по итогам года инфляция сложится в размере около 6%, хотя изначально стояла цель не более 5%.
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Регулятор назвал три основные причины превышения заявленного ранее прогноза, одна из них - "ухудшение экономических настроений".
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