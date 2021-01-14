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Заметили, что растут цены на лекарства? Расскажите об этом

14.01.2021 17:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв - Sputnik. МАРТ попросил рассказывать о необоснованном, на ваш взгляд, росте цен на лекарства и изделия медицинского назначения.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Для удобства ведомство создало онлайн-анкету и пообещало, что все личные сведения - телефон, имя, указанные в ней, - находятся под защитой закона.

"Если Вы обратили внимание на необоснованный, по Вашему мнению, рост цены на лекарственные средства или изделия медицинского назначения, сообщите в МАРТ для принятия мер реагирования", - пояснили в ведомстве.

В анкете нужно указать регион, в котором находится торговый объект, его адрес, название лекарственного средства, его старую и новую цены. Если есть возможность приложить чек, в котором указана старая цена покупки, - это дополнительный плюс.

Сравнивать можно одинаковые товары: одного и того же производителя, объема, веса.

Но имейте ввиду, что комментировать каждую указанную в анкете претензию к производителю МАРТ не должен. Заполненная анкета не считается обращением граждан.

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Теги: Минск
 
 
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МАРТ попросил белорусов заполнить онлайн-анкету, в которой можно ответить на вопросы о росте цен на лекарства и медицинские изделия.
 
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