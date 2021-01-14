Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. На заседании группы высокого уровня (ГВУ) Совета министров Союзного государства будет обсуждаться широкий круг вопросов, сообщили в пресс-службе постоянного комитета СГ.

Заседание ГВУ состоится 21 января в формате видеоконференции. В работе заседания примут участие сопредседатели ГВУ - зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, посол Белоруссии в РФ, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра республики Владимир Семашко, а также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев, ответственный секретарь парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств.

"Повестка заседания охватывает широкий круг вопросов белорусско-российского сотрудничества: о согласовании железнодорожных перевозок в Россию концентрата минерального галит ОАО "Беларуськалий" насыпью на открытом подвижном составе (в полувагонах) с применением специальной тары - вагонного вкладыша; об ограничении доступа на поставку щебня гранитного в Россию; об условиях деятельности российского сервиса "Яндекс Такси" на территории Беларуси; интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля; о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок; о сложившейся ситуации вокруг унитарного производственного предприятия "Запад-Транснефтепродукт", - рассказали в Постоянном комитете.

Кроме того, запланировано рассмотрение вопроса о проектах повесток очередных заседаний совета министров и высшего государственного совета Союзного государства, добавили в пресс-службе посткомитета СГ.