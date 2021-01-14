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Перспективы авторынка в Беларуси
14.01.2021 20:45 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПриличный плюс в непростом 2020 показал отечественный автопром. В Беларуси реализовано 9 тысяч автомобилей Geely, при этом в Россию завод смог реализовать на 50 % больше машин. Объем продаж в страну-соседку превысил 180 миллионов долларов. Автомобильные эксперты рассчитывают, что в ближайшем будущем дальнейшего проседания рынка новых машин удастся избежать благодаря удачным финансовым программам банков.
Новый год завод "БелДжи" встретил с юбилейным показателем - уже выпущено 50 тысяч автомобилей белорусского производства. Есть и другая хорошая новость: с рядом банков достигнуты годовые договоренности. При этом в компании подчеркнули, что за рубеж в текущем сезоне планируется реализовать 15-20 тысяч автомобилей.
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Приличный плюс в непростом 2020 показал отечественный автопром. В Беларуси реализовано 9 тысяч автомобилей Geely, при этом в Россию завод смог реализовать на 50 % больше...
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