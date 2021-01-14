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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К. Шульган: Беларусь могут покрыть сетью 5G в течение пяти лет Об этом сегодня рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган. Белтелеком завершил тестирование новой для нашей страны и всего мира технологии в...

Об этом сегодня рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган. Белтелеком завершил тестирование новой для нашей страны и всего мира технологии в индустриальном парке "Великий камень". Уже сейчас резиденты хаба генерируют большие объемы данных, для которых нужна большая скорость. Кроме того, наличие сети 5G станет еще одним аргументом для прихода инвесторов. Все это - дополнительный импульс для внедрения инноваций в производство, развития системы "Умный город" и беспилотного транспорта. К слову, в этом годув. Свыше 40% компаний уже начали выпускать продукцию и продавать ее, прежде всего - на экспорт.