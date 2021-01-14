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К. Шульган: Беларусь могут покрыть сетью 5G в течение пяти лет

14.01.2021 22:47 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сегодня рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган. Белтелеком завершил тестирование новой для нашей страны и всего мира технологии в индустриальном парке "Великий камень". Уже сейчас резиденты хаба генерируют большие объемы данных, для которых нужна большая скорость. Кроме того, наличие сети 5G станет еще одним аргументом для прихода инвесторов. Все это - дополнительный импульс для внедрения инноваций в производство, развития системы "Умный город" и беспилотного транспорта. К слову, в этом году в "Великий камень" планируют привлечь 17 новых резидентов. Свыше 40% компаний уже начали выпускать продукцию и продавать ее, прежде всего - на экспорт.

 
 
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Об этом сегодня рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган. Белтелеком завершил тестирование новой для нашей страны и всего мира технологии в...
 
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