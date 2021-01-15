7 самых дешевых квартир в Минске: от $31 тысячи (но с туалетом на улице) до почти $38 тысяч с неплохим ремонтом

За $ 31 тыс. в Минске можно купить двухкомнатную квартиру в районе Степянки. Площадь жилья около 30 “квадратов”, из которых 6,6 – кухня. Однако есть нюанс – находится помещение в старом двухэтажном доме 1960 года строительства. Из особенно неприятного – санузел на улице. Вместе с тем – с квартирой прилагается сарай и гараж. В квартире установлены стеклопакеты, металлическая дверь и электрокотёл.