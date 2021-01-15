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7 самых дешевых квартир в Минске: от $31 тысячи (но с туалетом на улице) до почти $38 тысяч с неплохим ремонтом

15.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Последний обзор квартир в продаже мы публиковали в декабре 2020 года. Тогда самый дешевый вариант стоил $ 34,9 тыс. На сегодня в продаже его уже нет, зато появилось предложение еще доступней.В новом обзоре – дешевые квартиры, которые можно купить на вторичном рынке Минска.

7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом

«Двушка» в Минске за $ 31 тыс.

За $ 31 тыс. в Минске можно купить двухкомнатную квартиру в районе Степянки. Площадь жилья около 30 “квадратов”, из которых 6,6 – кухня. Однако есть нюанс – находится помещение в старом двухэтажном доме 1960 года строительства. Из особенно неприятного – санузел на улице. Вместе с тем – с квартирой прилагается сарай и гараж. В квартире установлены стеклопакеты, металлическая дверь и электрокотёл.

7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом

Однокомнатная квартира переделанная в «двушку» за $ 35 тыс.

На улице Нововиленской можно купить «однушку» за $ 35 тыс. Дом трехэтажный, кирпичный, 1961 года строительства. Площадь помещения – 26,7 квадратного метра. Находится квартира на первом этаже. Планировка стандартная – небольшая кухня около 5 «квадратов», совмещенный санузел площадью 2,2 квадратного метра и комната 16,8 кв.м. Собственник помещения разбил жилую зону на две. Правда, в одной из комнат нет окна.

7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом

«Однушка», которую можно сделать «двушкой», за $ 36,8 тыс.

За $ 36,8 тыс. можно купить квартиру на улице Яна Райниса в Минске. Находится квартира на 5 этаже панельной хрущевки 1965 года строительства. Площадь помещения – 30,7 квадратных метров. Планировка стандартная – небольшая кухня, совмещенный санузел, комната 19 «квадратов», балкон. Из плюсов – в спальне два окна, а, значит, при желании комнату можно разбить на локации. На первом этаже дома работает магазин «Санта».

7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом

Квартира на улице Якуба Коласа за $ 36,9 тыс.

На улице Якуба Коласа продается небольшая квартира на третьем этаже кирпичной «малосемейки» 1977 года постройки. Площадь квартиры – 21,65 квадратного метра, окна выходят во двор. На полу - ламинат и плитка, окна - стеклопакеты. В квартире два встроенных шкафа, металлическая входная дверь. Санузел совмещенный, есть застекленный балкон.

7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом

Однокомнатная квартира с ремонтом за $ 37 тыс.

За $ 37 тыс. можно купить квартиру в 9-этажном доме на улице Пономаренко. Находится квартира на 8 этаже, площадь помещения – около 30 “квадратов”. Санузел раздельный, балкона нет, кухня – 7,21 кв.м. В квартире простой аккуратный ремонт, можно въезжать сразу после покупки. Стеклопакеты, на полу линолеум (в санузле плитка), двери МДФ, входная – металлическая.

7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом

Квартира «въехал и живи» за $ 37,5 тыс.

В районе улицы Филатова в Минске можно купить квартиру «въехал и живи». Находится квартира на 5 этаже кирпичной «хрущевки» после капремонта в 2020 году. В квартире установлены стеклопакеты, металлическая дверь, заменены трубы, установлены счетчики, есть подвал. Площадь помещения – 30,4 кв.м, из которых комната – 17, кухня – 5,5. В 7 минутах ходьбы станция метро "Партизанская", автобусная и троллейбусная остановки. Квартира готова для проживания.

7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом

Квартира возле станции метро «Партизанская» за $ 37,9 тыс.

В доме по адресу пр. Партизанский, 67 продается «однушка» за $ 37,9 тыс. Квартира находится на 4 этаже 9-этажного кирпичного дома, окна нестандартно большие, выходят на зеленую зону. Год постройки – 1967, капремонт – 2010 (новый лифт, мусоропровод заварен, сделан ремонт подъезда). Площадь квартиры – 26,6 квадратного метра, высота потолков – 2,5 м. Санузел совмещенный, балкона нет. Помещение полностью готово к заселению – в квартире выполнен косметический ремонт, оборудован шкаф-купе, установлена металлическая дверь.

7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом
7 самых дешевых квартир в Минске: от тысячи (но с туалетом на улице) до почти тысяч с неплохим ремонтом

 
Теги: Минск
 
 
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Последний обзор квартир в продаже мы публиковали в декабре 2020 года. Тогда самый дешевый вариант стоил $ 34,9 тыс. На сегодня в продаже его уже нет, зато появилось...
 
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