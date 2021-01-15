7 самых дешевых квартир в Минске: от $31 тысячи (но с туалетом на улице) до почти $38 тысяч с неплохим ремонтом

Последний обзор квартир в продаже мы публиковали в декабре 2020 года. Тогда самый дешевый вариант стоил $ 34,9 тыс. На сегодня в продаже его уже нет, зато появилось предложение еще доступней.В новом обзоре – дешевые квартиры, которые можно купить на вторичном рынке Минска.
За $ 31 тыс. в Минске можно купить двухкомнатную квартиру в районе Степянки. Площадь жилья около 30 “квадратов”, из которых 6,6 – кухня. Однако есть нюанс – находится помещение в старом двухэтажном доме 1960 года строительства. Из особенно неприятного – санузел на улице. Вместе с тем – с квартирой прилагается сарай и гараж. В квартире установлены стеклопакеты, металлическая дверь и электрокотёл.
На улице Нововиленской можно купить «однушку» за $ 35 тыс. Дом трехэтажный, кирпичный, 1961 года строительства. Площадь помещения – 26,7 квадратного метра. Находится квартира на первом этаже. Планировка стандартная – небольшая кухня около 5 «квадратов», совмещенный санузел площадью 2,2 квадратного метра и комната 16,8 кв.м. Собственник помещения разбил жилую зону на две. Правда, в одной из комнат нет окна.
За $ 36,8 тыс. можно купить квартиру на улице Яна Райниса в Минске. Находится квартира на 5 этаже панельной хрущевки 1965 года строительства. Площадь помещения – 30,7 квадратных метров. Планировка стандартная – небольшая кухня, совмещенный санузел, комната 19 «квадратов», балкон. Из плюсов – в спальне два окна, а, значит, при желании комнату можно разбить на локации. На первом этаже дома работает магазин «Санта».
На улице Якуба Коласа продается небольшая квартира на третьем этаже кирпичной «малосемейки» 1977 года постройки. Площадь квартиры – 21,65 квадратного метра, окна выходят во двор. На полу - ламинат и плитка, окна - стеклопакеты. В квартире два встроенных шкафа, металлическая входная дверь. Санузел совмещенный, есть застекленный балкон.
За $ 37 тыс. можно купить квартиру в 9-этажном доме на улице Пономаренко. Находится квартира на 8 этаже, площадь помещения – около 30 “квадратов”. Санузел раздельный, балкона нет, кухня – 7,21 кв.м. В квартире простой аккуратный ремонт, можно въезжать сразу после покупки. Стеклопакеты, на полу линолеум (в санузле плитка), двери МДФ, входная – металлическая.
В районе улицы Филатова в Минске можно купить квартиру «въехал и живи». Находится квартира на 5 этаже кирпичной «хрущевки» после капремонта в 2020 году. В квартире установлены стеклопакеты, металлическая дверь, заменены трубы, установлены счетчики, есть подвал. Площадь помещения – 30,4 кв.м, из которых комната – 17, кухня – 5,5. В 7 минутах ходьбы станция метро "Партизанская", автобусная и троллейбусная остановки. Квартира готова для проживания.
В доме по адресу пр. Партизанский, 67 продается «однушка» за $ 37,9 тыс. Квартира находится на 4 этаже 9-этажного кирпичного дома, окна нестандартно большие, выходят на зеленую зону. Год постройки – 1967, капремонт – 2010 (новый лифт, мусоропровод заварен, сделан ремонт подъезда). Площадь квартиры – 26,6 квадратного метра, высота потолков – 2,5 м. Санузел совмещенный, балкона нет. Помещение полностью готово к заселению – в квартире выполнен косметический ремонт, оборудован шкаф-купе, установлена металлическая дверь.