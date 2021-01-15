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Что происходит на стройке ЖК “Монтерей”, который сдадут в этом году. ФОТОФАКТ
15.01.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс «Монтерей» строится в Лебяжьем напротив ЖК «Олимпик Парк». Работы на площадке начались в декабре 2019 года, а к концу 2021-го объект планируют сдать. В обзоре – свежие фото и информация со строительной площадки.
О комплексе
Клубный дом «Монтерей» состоит из трех монолитных малоэтажных домов на 90 квартир. Площадь квартир от 43 до 168 кв.м, высота потолков от 3 до 3,3 м. В помещениях применяется увеличенное остекление (при ширине окон от 1,5 до 4,5 м и высоте — 2,1 м), по проекту во дворе не будет машин. Застройщик – ООО «ТАПАС».
Стадия строительства
Силуэт комплекса уже прорисован. Сейчас на объекте работает два башенных крана и порядка 50 человек: 11 каменщиков, 10 монолитчиков, сантехники, штукатуры, специалисты по устройству вентиляции, специалисты по монтажу окон. За зиму застройщик рассчитывает выполнить всю каменную кладку (внешние стены и перегородки), поэтому по плану один кран демонтируют уже в феврале, второй – в марте.
Дом №2 (готовность приближается к 70%)
Дом №2 на этапе остекления: на этажах устанавливаются оконные конструкции, на первом уровне поставлен витраж. До конца месяца эти работы должны быть завершены. Параллельно застройщик ведет электрификацию дома (поквартирная разводка – пока в перспективе). Коммуникации водоснабжения и отопления уже заведены. Вентиляционные блоки смонтированы полностью. Завершено утепление и оштукатуривание ряда конструкций в подвальных помещениях.
Дом №3 (готовность на уровне 50%)
Дом №3выведен под кровлю. В данный момент продолжается комплекс работ по устройству вентиляции, в том числе общедомовой.Завершается каменная кладка наружных стен и перегородок на последнем 6-м этаже.В зданииначались сантехнические работы.
Дом №1 (готовность в пределах 37-38%)
В одной из секций центрального дома №1 выведен кровельный парапет. В конце января – начале февраля застройщик планирует приступить к работам непосредственно на кровле. Также в этой секции завершается каменная кладка внешних стен и перегородок. Выполнено утепление и оштукатуривание помещения ИТП (индивидуального теплового пункта). В другой секции на двух жилых этажах каменная кладка внешних стен и перегородок завершена. До конца января ожидается сооружение монолита 5-го этажа, а выход секции и, соответственно, всего дома под кровлю намечен на февраль. По готовности монолита каменщики сразу начнут свои работы.
Цены
– В «Монтерее» на данный момент реализовано 70% квартир из числа выставленных на продажу. Часть квартир – еще не предлагались покупателям, и будут реализованы ближе к завершению проекта, когда у клиентов уже появится четкое представление, каким будет клубный дом. Сегодня мы предлагаем 21 квартиру. Среди них 9 однокомнатных (площадью 44 – 45 – 46 кв.м), 2 двухкомнатные (по 81 кв.м), 1 трехкомнатная (123 кв.м) и 9 четырехкомнатных (119 – 121 – 143 – 167 – 168 кв.м). Есть еще и возможность выбора этажа: от 2-го до 5-го включительно, – прокомментировали в «ТАПАС».
Квартиры сдаются со свободной планировкой, без отделки. Цены на жилье стартуют от $ 1420 за квадратный метр:
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Жилой комплекс «Монтерей» строится в Лебяжьем напротив ЖК «Олимпик Парк». Работы на площадке начались в декабре 2019 года, а к концу 2021-го объект планируют сдать. В...
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