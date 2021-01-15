Что происходит на стройке ЖК “Монтерей”, который сдадут в этом году. ФОТОФАКТ

Дом №2 (готовность приближается к 70%)

Дом №2 на этапе остекления: на этажах устанавливаются оконные конструкции, на первом уровне поставлен витраж. До конца месяца эти работы должны быть завершены. Параллельно застройщик ведет электрификацию дома (поквартирная разводка – пока в перспективе). Коммуникации водоснабжения и отопления уже заведены. Вентиляционные блоки смонтированы полностью. Завершено утепление и оштукатуривание ряда конструкций в подвальных помещениях.

Дом №3 (готовность на уровне 50%)

Дом №3выведен под кровлю. В данный момент продолжается комплекс работ по устройству вентиляции, в том числе общедомовой.Завершается каменная кладка наружных стен и перегородок на последнем 6-м этаже.В зданииначались сантехнические работы.

Дом №1 (готовность в пределах 37-38%)

В одной из секций центрального дома №1 выведен кровельный парапет. В конце января – начале февраля застройщик планирует приступить к работам непосредственно на кровле. Также в этой секции завершается каменная кладка внешних стен и перегородок. Выполнено утепление и оштукатуривание помещения ИТП (индивидуального теплового пункта). В другой секции на двух жилых этажах каменная кладка внешних стен и перегородок завершена. До конца января ожидается сооружение монолита 5-го этажа, а выход секции и, соответственно, всего дома под кровлю намечен на февраль. По готовности монолита каменщики сразу начнут свои работы.