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BYPOL опубликовал запись с голосом, похожим на голос Карпенкова. Он рассказывает, от чего умер Александр Тарайковский
15.01.2021 10:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инициатива BYPOL опубликовала
Среди прочего, человек с голосом Карпенкова, говорит, что главой государства силовики «прикрыты со всех сторон в плане применения оружия», а также сообщает, что
Судя по тому, что говорит человек на записи, запись сделана в конце октября, поскольку там звучит фраза "Поэтому министром назначен Кубраков Иван Владимирович, генерал-майор, сегодня ему вручили погоны генерал-лейтенанта" (это произошло во Дворце Независимости на торжественной церемонии 30 октября).
В начале записи человек рассказывает о российском пистолете Ярыгина, который белорусские силовики якобы получили на вооружение. Судя по звукам на записи, пистолет человек держит в руке и демонстрирует другим людям как он работает. Кроме того, человек, рассказывая о пистолете, упоминает Александра Тарайковского, который погиб 10 августа.
(Будет дополнено)
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BYPOL опубликовал запись с голосом, похожим на голос Карпенкова. Он рассказывает, от чего умер Александр Тарайковский
Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел -...
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