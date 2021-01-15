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BYPOL опубликовал запись с голосом, похожим на голос Карпенкова. Он рассказывает, от чего умер Александр Тарайковский

15.01.2021 10:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с мирными протестами и протестующими.


Николай Карпенков с флагом в руке у кофейни, в которой он дубинкой разбил стеклянные двери, 6 сентября 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Среди прочего, человек с голосом Карпенкова, говорит, что главой государства силовики «прикрыты со всех сторон в плане применения оружия», а также сообщает, что Александр Тарайковский умер от резиновой пули, которая «прилетела ему в грудь».

Судя по тому, что говорит человек на записи, запись сделана в конце октября, поскольку там звучит фраза "Поэтому министром назначен Кубраков Иван Владимирович, генерал-майор, сегодня ему вручили погоны генерал-лейтенанта" (это произошло во Дворце Независимости на торжественной церемонии 30 октября).

В начале записи человек рассказывает о российском пистолете Ярыгина, который белорусские силовики якобы получили на вооружение. Судя по звукам на записи, пистолет человек держит в руке и демонстрирует другим людям как он работает. Кроме того, человек, рассказывая о пистолете, упоминает Александра Тарайковского, который погиб 10 августа.

(Будет дополнено)

 
 
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Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись, где человек с голосом, похожим на голос экс-руководителя ГУБОПиК, а нынче заместителя министра внутренних дел -...
 
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