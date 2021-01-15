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Завод "БелДжи" может представить электрокары на авторынке уже в этом году

15.01.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Завод "БелДжи" уже в этом году может представить на автомобильном рынке электрокары. Как нам рассказали в компании, в первом квартале 2021-го планируется завершить технические работы. Первые электромобили "джили" для обкатки завезли еще в марте. Отечественные специалисты провели испытания и отправили разработчикам свои рекомендации: к примеру, по модернизации системы мультимедиа или адаптации зарядной системы.

Геннадий Свидерский, гендиректор СЗАО "БелДжи": "Это задача сложная: не надо забывать, что нужно иметь сервис, нужно иметь обученных людей, иметь новое оборудование. А это затраты, и нужно было бы их покрыть. В этом направлении мы будем продолжать работу, и в случае конкурентоспособности, я думаю, порадуем своих клиентов".

В это время в Белорусской автомобильной ассоциации рынок электрокаров оценивают как очень перспективный. Планы правительства в развитии инфраструктуры, выработке льгот, которые уже частично действуют для потребителей, должны поспособствовать его развитию.

 
 
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Завод "БелДжи" уже в этом году может представить на автомобильном рынке электрокары. Как нам рассказали в компании, в первом квартале 2021-го планируется завершить...
 
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