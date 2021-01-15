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Лукашенко обеспокоился ценовой стабильностью
15.01.2021 11:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Ценовая стабильность - вопрос номер один, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе встречи с главой Нацбанка Павлом Каллауром и своим помощником Валерием Бельским.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее, согласно официальным данным Белстата, стало известно, что по итогам прошедшего года
Принимая в своей резиденции высокопоставленных чиновников белорусский лидер в первую очередь поинтересовался у них, как обстоит ситуация с ростом инфляции.
"Ценовая стабильность - вопрос номер один. Мы никуда от этого не уйдем. Это жизнь наших людей", - цитирует Лукашенко
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В прошедшем году рост цен на товары и услуги в белорусской экономике превысил прогнозный показатель почти на 2,5%.
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