Лукашенко обеспокоился ценовой стабильностью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Ценовая стабильность - вопрос номер один, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе встречи с главой Нацбанка Павлом Каллауром и своим помощником Валерием Бельским.

Ранее, согласно официальным данным Белстата, стало известно, что по итогам прошедшего года инфляция в республике составила 7,4% . При этом белорусские власти отводили задание отечественной экономике сохранить рост цен при годовых показателях в 5%.

Принимая в своей резиденции высокопоставленных чиновников белорусский лидер в первую очередь поинтересовался у них, как обстоит ситуация с ростом инфляции.

"Ценовая стабильность - вопрос номер один. Мы никуда от этого не уйдем. Это жизнь наших людей", - цитирует Лукашенко БелТА .