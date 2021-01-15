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Лукашенко обеспокоился ценовой стабильностью

15.01.2021 11:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Ценовая стабильность - вопрос номер один, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе встречи с главой Нацбанка Павлом Каллауром и своим помощником Валерием Бельским.

© Sputnik / Виктор Толочко
Нацбанк объяснил причины превышения прогноза по инфляции

Ранее, согласно официальным данным Белстата, стало известно, что по итогам прошедшего года инфляция в республике составила 7,4%. При этом белорусские власти отводили задание отечественной экономике сохранить рост цен при годовых показателях в 5%.

Принимая в своей резиденции высокопоставленных чиновников белорусский лидер в первую очередь поинтересовался у них, как обстоит ситуация с ростом инфляции.

"Ценовая стабильность - вопрос номер один. Мы никуда от этого не уйдем. Это жизнь наших людей", - цитирует Лукашенко БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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В прошедшем году рост цен на товары и услуги в белорусской экономике превысил прогнозный показатель почти на 2,5%.
 
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