От Баскова до Гуцериева. Кто совершал крупные слияния и поглощения в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Продолжаем подводить итоги 2020 года. Настал черед рынка слияний и поглощений: кто и каким бизнесом обзавелся в Беларуси, в чем были активны белорусские предприниматели на других рынках. При этом мы не учитывали локальные случаи объединения. Например, присоединение платежной системы «БЕЛКАРТ» к Банковскому процессинговому центру или «Ковров Бреста» к «Витебским коврам» .

DEG

Немецкая компания DEG, «дочка» немецкого государственного банка KfW, приобрела пакет акций ОАО «Белгипс», принадлежавшего ранее российской компании «Волма». Таким образом крупнейшими акционерами «Белгипса» стали две немецкие компании — DEG и «Кнауф».





Сделка последовала за вводом в строй нового завода в Гатово. Его первоначально согласился строить в 2014 году соучредитель «Волмы», уроженец Беларуси Юрий Гончаров. Но в 2017 году совладельцем «Белгипса» стал «Кнауф», выкупив 50% доли россиян и взяв на себя половину обязательств строительства нового завода.

«Белгипс» перенес производственные мощности из центра Минска в Гатово. А территорию на улице Козлова Гончаров планировал застроить жилыми домами. Об этом он напомнил Александру Лукашенко, когда тот посещал новый завод.

Гуцериев

В апреле власти Беларуси продали 99,83% акций Паритетбанка компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Сумма сделки не разглашается. Однако в 2017 году, когда Паритетбанк хотел взять под контроль белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня, речь шла о 50 миллионах долларов. В настоящий момент Саид Гуцериев вместе с Прокопеней владеют криптобиржей Currency.com и несколькими ИТ-стартапами в Беларуси.



Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня. Фото: пресс-служба VP Capital

Стоит отметить, что Госкомитет по имуществу должен до 1 мая 2021 года консолидировать небольшой пакет акций Паритетбанка, которые сейчас находятся у 10 госструктур. Поэтому у данной сделки может быть продолжение.

Царукян

Обрело нового хозяина и «Брестское пиво», которое в 2014 году попало в процедуру банкротства. Летом 2020 года Брестский облисполком заключил с болгарской компанией «Мультигруп Трейд» договор о купле-продаже 89,7% акций пивзавода за 6,6 млн рублей. Эта сумма должна поступить в областной бюджет в течение 10 лет без индексации платежей. Первый транш уже направлен.



Фото: tsarukyan.am

Кроме того, в 2020—2030 годах за 10 лет «Мультигруп Трейд» должен инвестировать не менее 25 млн рублей в модернизацию производства и (или) пополнения оборотных средств «Брестского пива», а также сохранить количество персонала и среднюю зарплату работников завода в белорусских рублях не менее, чем она была в 2019 году. В рамках сделки новый инвестор также обязан погасить долги брестского предприятия. По данным на 2019 год, они составляли около 10 млн рублей.

«Мультигруп Трейд» аффилирована с влиятельным армянским бизнесменом и политиком Гагиком Царукяном, который так же, как и Михаил Гуцериев, известен дружбой с Александром Лукашенко.

Каганович и Басков

Сменила владельцев и компания «Айпауэр», которая возводила скандально известный аккумуляторный завод под Брестом. Этому предшествовали акции протеста местных жителей, которые они регулярно устраивали с февраля 2018 года . Кроме того, силовики предъявили претензии идейному вдохновителю строительства завода и главе группы компаний 1AK-GROUP Виктору Лемешевскому. В итоге в мае прошлого года «Айпауэр» была выведена из-под контроля 1AK-GROUP. Новыми хозяевами стали бизнесмен Сергей Каганович (ему принадлежит 85% завода) и хоккейный функционер Дмитрий Басков (15%).

Александр Лукашенко рассказал , как Каганович и Басков пришли к нему просить за завод в Бресте.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я говорю: не понимаю зачем? И Басков тут: вот он такой хороший и прочее. Я говорю: вот вдвоем идите. Вот был разговор какой. Я вам искренне признаю. А Басков живет возле завода, семья его живет и его детишки там. Это я говорю: вот ты иди с ним и голову закладывай за него. Но имейте в виду: завод должен быть, если брестчане согласятся. Идите с ними и договаривайтесь. Они должны были к вам приехать. Идите с ними договаривайтесь. Договоритесь, и я вас буду поддерживать. Нам нужны аккумуляторы, — сказал Лукашенко.

До этого он пообещал противникам аккумуляторного завода провести после президентских выборов местный референдум по вопросу будущего проблемного объекта. Однако теперь об этом разговоры уже не идут.

Moon Active

Довольно активным на рынке слияний и поглощений был и быстрорастущий ИТ-сектор.

Израильский разработчик и издатель Moon Active, который известен по игре Coin Master, купил компанию Melsoft Games (ключевые игры Family Island и MyCafe) у Wargaming. Во сколько обошлась студия — не уточняется. Речь может идти минимум о нескольких сотнях миллионов долларов. Учитывая, что только за 2020 год выручка Melsoft составила 160 млн долларов (оценка VentureBeat).



Фото: moonactive.com

Минская геймдев-студия Melesta Games основана в 2007 году Алексеем Мелешкевичем. Разработала 35+ игр, включая «Веселую ферму». В 2015 году заключила «стратегическое партнерство» с Wargaming и сменила название на Melsoft Games. В ее штате около 240 человек, большинство из них работают в Беларуси.

Mail.ru Group

Инвестфонд MGVC — подразделение компании MY. GAMES (входит в российскую Mail.ru Group) — вложился сразу в три белорусские студии Mamboo Games, Appyfurious и Purple Games. В результате этих сделок MGVC приобрело миноритарную долю белорусских компаний с опционом, допускающим увеличение размера доли. Это не первая инвестиционная сделка с участием MY. GAMES и белорусских геймеров. В июле 2019 года россияне купили студию Swag Masha.



Фото: пресс-служба Mail.Ru Group

Стоит также отметить, что в прошлом году Mail.ru Group продала созданный белорусами картографический сервис MAPS.ME за почти 20 миллионов долларов, покупателем стала компания Daegu Limited, входящая в Parity.com Group (система мгновенных денежных переводов, основанная Виктором Мангазеевым и Алексом Гребневым). Как отметили в Mail.ru Group, продажа MAPS.ME является частью стратегии компании, направленной на развитие основных активов, в число которых сервис не входит.

«Зубр Капитал»

Двумя сделками в 2020 году отметился инвестфонд «Зубр Капитал» Олега Хусаенова. Сначала они вложились в маркетплейс банковских продуктов Myfin Group. «Зубр Капитал» инвестировал, в том числе, и на экспансию финтехкомпании в России, до 10 млн долларов, и получил взамен миноритарную долю.



Олег Хусаенов. Фото: zubrcapital.by

Летом Хусаенов и его партнеры получили долю в классифайде в сфере недвижимости Realt.by, основанную Александром и Дмитрием Мартыненко.

ТVF

Фонд национального благосостояния Турции (TVF) получил контроль над ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций» (БеСТ), который управляет мобильным оператором life:).



Фото: bursadabugun.com

Turkcell Holding приобрел 80% акций БеСТ в 2008 году. Остальные 20% принадлежат Республике Беларусь. Около 10 лет шел корпоративный конфликт между основными акционерами Turkcell Holding (транснациональный оператор связи шведского происхождения Telia, турецкий промышленный и торговый конгломерат Cukurova Holding и инвесткомпания LetterOne, созданной хозяевами российского «Альфа-Банка») из-за взаимных претензий по долгам и долям. И вот в мае 2020 года акционеры Turkcell Holding договорились об изменении структуры собственности. В результате ряда взаимосвязанных сделок Cukurova и Telia вышли из капитала холдинга, продав свой пакет акций за 530 млн долларов Фонду национального благосостояния Турции.

В 2018—2019 годах власти Беларуси обсуждали с Turkcell Holding возможность выкупа госдоли в БеСТ. Возможно, после прихода турецкого фонда эта сделка сможет быть осуществлена.

Мошенский

Стимулирующий «зеленый тариф», который ввело правительство Украины для инвесторов в «зеленую энергетику», привел в эту отрасль белорусского бизнесмена Александра Мошенского, пишет «Завтра твоей страны» . В 2020 году основной владелец компаний «Савушкин продукт» и «Санта Бремор» стал владельцем 50% доли украинской энергетической компании «Экотехник-Великая Добронь».



Фото: evd.com.ua

Новой компании Мошенского принадлежат, в частности, солнечная электростанция в селе Великая Добронь в Закарпатье и фотогальваническая электростанция в городе Бар в Винницкой области.

Rolnik

Крупнейший польский производитель плодоовощных консервов Rolnik приобрел на аукционе Горынский агрокомбинат, расположенный в Столинском районе. Сумма сделки — 9,3 млн рублей. Четверть от этой суммы уже уплачена, оставшуюся часть новый владелец внесет равными долями с индексацией в течение пяти лет. До полного расчета инвестор обязался сохранить как основной вид деятельности переработку овощей и фруктов, а также численность персонала и уровень зарплаты.





Первые инвестиции в Горынский агрокомбинат были сделаны поляками в 2019 году в размере 1,6 млн рублей. Это случилось после заключения мирового соглашения с кредиторами и прекращения дела о банкротстве белорусского предприятия. Тогда же «Рольник» стал выращенный на землях Столинского района и законсервированный в цехах агрокомбината зеленый горошек предлагать западным потребителям под своим брендом.