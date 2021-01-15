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От Баскова до Гуцериева. Кто совершал крупные слияния и поглощения в 2020 году
15.01.2021 11:25 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Продолжаем подводить итоги 2020 года. Настал черед рынка слияний и поглощений: кто и каким бизнесом обзавелся в Беларуси, в чем были активны белорусские предприниматели на других рынках. При этом мы не учитывали локальные случаи объединения. Например, присоединение платежной системы «БЕЛКАРТ» к Банковскому процессинговому центру или «Ковров Бреста» к
DEG
Немецкая компания DEG, «дочка» немецкого государственного банка KfW,
Сделка последовала за вводом в строй нового завода в Гатово. Его первоначально согласился строить в 2014 году соучредитель «Волмы», уроженец Беларуси Юрий Гончаров. Но в 2017 году совладельцем «Белгипса» стал «Кнауф», выкупив 50% доли россиян и взяв на себя половину обязательств строительства нового завода.
«Белгипс» перенес производственные мощности из центра Минска в Гатово. А территорию на улице Козлова Гончаров планировал застроить жилыми домами. Об этом он напомнил Александру Лукашенко, когда тот посещал новый завод.
Гуцериев
В апреле власти Беларуси
Стоит отметить, что Госкомитет по имуществу должен до 1 мая 2021 года консолидировать небольшой пакет акций Паритетбанка, которые сейчас находятся у 10 госструктур. Поэтому у данной сделки может быть продолжение.
Царукян
Обрело
Кроме того, в 2020—2030 годах за 10 лет «Мультигруп Трейд» должен инвестировать не менее 25 млн рублей в модернизацию производства и (или) пополнения оборотных средств «Брестского пива», а также сохранить количество персонала и среднюю зарплату работников завода в белорусских рублях не менее, чем она была в 2019 году. В рамках сделки новый инвестор также обязан погасить долги брестского предприятия. По данным на 2019 год, они составляли около 10 млн рублей.
«Мультигруп Трейд» аффилирована с влиятельным армянским бизнесменом и политиком Гагиком Царукяном, который так же, как и Михаил Гуцериев, известен дружбой с Александром Лукашенко.
Каганович и Басков
Сменила владельцев и компания «Айпауэр», которая возводила скандально известный аккумуляторный завод под Брестом. Этому предшествовали акции протеста местных жителей, которые они регулярно устраивали с
Александр Лукашенко
— Я говорю: не понимаю зачем? И Басков тут: вот он такой хороший и прочее. Я говорю: вот вдвоем идите. Вот был разговор какой. Я вам искренне признаю. А Басков живет возле завода, семья его живет и его детишки там. Это я говорю: вот ты иди с ним и голову закладывай за него. Но имейте в виду: завод должен быть, если брестчане согласятся. Идите с ними и договаривайтесь. Они должны были к вам приехать. Идите с ними договаривайтесь. Договоритесь, и я вас буду поддерживать. Нам нужны аккумуляторы, — сказал Лукашенко.
До этого он пообещал противникам аккумуляторного завода провести после президентских выборов местный референдум по вопросу будущего проблемного объекта. Однако теперь об этом разговоры уже не идут.
Moon Active
Довольно активным на рынке слияний и поглощений был и быстрорастущий ИТ-сектор.
Израильский разработчик и издатель Moon Active, который известен по игре Coin Master,
Минская геймдев-студия Melesta Games основана в 2007 году Алексеем Мелешкевичем. Разработала 35+ игр, включая «Веселую ферму». В 2015 году
Mail.ru Group
Инвестфонд MGVC — подразделение компании MY. GAMES (входит в российскую Mail.ru Group) — вложился сразу в три белорусские студии Mamboo Games, Appyfurious и Purple Games. В результате этих сделок MGVC приобрело миноритарную долю белорусских компаний с опционом, допускающим увеличение размера доли. Это не первая инвестиционная сделка с участием MY. GAMES и белорусских геймеров. В июле 2019 года россияне купили студию Swag Masha.
Стоит также отметить, что в прошлом году Mail.ru Group
«Зубр Капитал»
Двумя сделками в 2020 году отметился инвестфонд «Зубр Капитал» Олега Хусаенова. Сначала они
Летом Хусаенов и его партнеры получили долю в классифайде в сфере недвижимости Realt.by, основанную Александром и Дмитрием Мартыненко.
ТVF
Фонд национального благосостояния Турции (TVF)
Turkcell Holding приобрел 80% акций БеСТ в 2008 году. Остальные 20% принадлежат Республике Беларусь. Около 10 лет шел корпоративный конфликт между основными акционерами Turkcell Holding (транснациональный оператор связи шведского происхождения Telia, турецкий промышленный и торговый конгломерат Cukurova Holding и инвесткомпания LetterOne, созданной хозяевами российского «Альфа-Банка») из-за взаимных претензий по долгам и долям. И вот в мае 2020 года акционеры Turkcell Holding договорились об изменении структуры собственности. В результате ряда взаимосвязанных сделок Cukurova и Telia вышли из капитала холдинга, продав свой пакет акций за 530 млн долларов Фонду национального благосостояния Турции.
В 2018—2019 годах власти Беларуси обсуждали с Turkcell Holding возможность выкупа госдоли в БеСТ. Возможно, после прихода турецкого фонда эта сделка сможет быть осуществлена.
Мошенский
Стимулирующий «зеленый тариф», который ввело правительство Украины для инвесторов в «зеленую энергетику», привел в эту отрасль белорусского бизнесмена Александра Мошенского, пишет
Новой компании Мошенского принадлежат, в частности, солнечная электростанция в селе Великая Добронь в Закарпатье и фотогальваническая электростанция в городе Бар в Винницкой области.
Rolnik
Крупнейший польский производитель плодоовощных консервов Rolnik
Первые инвестиции в Горынский агрокомбинат были сделаны поляками в 2019 году в размере 1,6 млн рублей. Это случилось после заключения мирового соглашения с кредиторами и прекращения дела о банкротстве белорусского предприятия. Тогда же «Рольник» стал выращенный на землях Столинского района и законсервированный в цехах агрокомбината зеленый горошек предлагать западным потребителям под своим брендом.
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Продолжаем подводить итоги 2020 года. Настал черед рынка слияний и поглощений: кто и каким бизнесом обзавелся в Беларуси, в чем были активны белорусские...
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