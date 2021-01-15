Транспортный и пограничный: в Беларуси введены новые налоги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв Sputnik. Налоговое законодательство в Беларуси сохраняет социальную направленность, но появились новые налоги - транспортный и за пересечение государственной границы.

Транспортный налог

"Транспортный налог будут уплачивать все, как физические лица, так и субъекты хозяйствования", - заявил начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Андрей Ковалевский.

По его словам, транспортный налог будет уплачиваться по такой же схеме, как и налог на недвижимость, по уведомительному принципу.

Ковалевский рассказал, что налоговые органы будут применять три вида уведомлений об уплате транспортного налога: личное, почтовым отправлением и посредством электронной связи. По его словам, последний вид уведомлений будет осуществляться через личный электронный кабинет налогоплательщика. Вместе с тем он пояснил, что его наличие - не обязательная норма.

Он также отметил, что для рада категорий граждан предусмотрены льготы при уплате транспортного налога.

О льготах

Ставка по транспортному налогу будет снижена в два раза по ряду категорий - это инвалиды первой и второй групп, а также пожилые, которые получают спецпенсии, рассказал представитель МНС. При этом он отметил, что такая льгота будет действовать только при наличии действующего водительского удостоверения, отметил он.

На 25 % будет снижена сумма уплаты транспортного налога для инвалидов третьей группы.

Кроме этого, в законе предусмотрена и норма о том, когда человек получит право не платить транспортный налог. По словам Ковалевского, речь идет о "трудной жизненной ситуации".

Налог на пересечение границы

Что касается налога на пересечение государственной границы, его размер будут определять местные власти.

Областным советам депутатов разрешили взимать сбор за пересечение границы на автомобиле. Это решение, если оно будет принято, коснется транспортных средств, масса которых не превышает пять тонн. Сумма сбора не должна превысить трех базовых величин - то есть, 87 рублей.

Про базу данных

Отвечая на вопрос, о том, владеют ли налоговые органы информацией о зарегистрированных автомобилях на конкретных владельцев, представитель МНС пояснил, что данные о техосмотре, наличии автомобилей и так далее будут предоставлять в рамках своих компетенций МВД и "Белтехомтор".

По его словам, уже ведется работа по созданию этой базы данных, куда будет собрана информация из трех ведомств: налогового, МВД и Белтехосмотра.

1 января 2021 года был опубликован Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", в котором содержатся важные изменения, касающиеся, в том числе и налогов с физических лиц.

Одним из новшеств закона является введение с 1 января транспортного налога, который будут обязаны уплачивать владельцы автотранспортных средств. Еще одно нововведение касается областных Советов депутатов. Они будут в праве вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами границы Беларуси.

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