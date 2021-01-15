Устойчивость финансовой системы Беларуси сегодня в поле зрения президента

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Устойчивость банковской и всей финансовой системы Беларуси сегодня в поле зрения президента. Во Дворце Независимости с докладами - глава Нацбанка Павел Каллаур и помощник главы государства Валерий Бельский.

Александра Лукашенко в первую очередь интересовали динамика золотовалютных резервов (это показатель устойчивости), кредитование реального сектора (это вопрос развития) и готовность банков противостоять внешним шокам: от закрытых экономик, куда экспортирует свои товары Беларусь, до попыток удушения белорусского бизнеса по политическим мотивам. Во всех вопросах президент настаивает на разумном балансе. Тем более, что наступивший год пока не сулит мировой и региональной экономике никаких послаблений.

Сегодня президент анонсировал и большое совещание: подведение итогов экономического года до Всебелорусского народного собрания. На нем, в частности, рассмотрят вопросы роста цен - годовая инфляция превысила план на 2 %. Также в фокусе динамика банковских вкладов и кредитование реального сектора. Президент подчеркнул, что в тяжелой ситуации белорусские финансы оставались стабильно надежными, но качество системы определяет еще и развитие, т.е. внутренние инвестиции.

Глава Нацбанка заверил, что этот баланс в Беларуси выдерживается: по данным на 1 января Нацбанк превысил план по золотовалютным резервам почти на 170 миллионов долларов. Они составили около 7,5 миллиарда долларов. Такая финансовая подушка безопасности позволяет оставаться надежным заемщиком на мировом рынке и поддерживать курс национальной валюты, уверены банкиры.