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Опубликована стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Она содержат 330 мер и механизмов по развитию сотрудничества на пространстве ЕАЭС. Документ размещен на правовом портале Евразийского экономического союза, он стал своеобразной дорожной картой развития интеграции. В стратегии развития определены механизмы сотрудничества в экономике, образовании, науке, туризме, спорте и здравоохранении.