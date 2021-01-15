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Опубликована стратегия развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года
15.01.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Опубликована стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Она содержат 330 мер и механизмов по развитию сотрудничества на пространстве ЕАЭС. Документ размещен на правовом портале Евразийского экономического союза, он стал своеобразной дорожной картой развития интеграции. В стратегии развития определены механизмы сотрудничества в экономике, образовании, науке, туризме, спорте и здравоохранении.
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Опубликована стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Она содержат 330 мер и механизмов по развитию сотрудничества на пространстве...
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