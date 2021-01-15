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Посольство США: Власти Беларуси по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях

15.01.2021 13:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посольство США обеспокоено продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ, «которые просто делают свою работу», беспристрастно рассказывая своим согражданам о происходящем, говорится в заявлении дипмиссии.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Арест Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях. Сильные независимые средства массовой информации, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и очень важны для современного открытого общества, — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты снова призывают власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. «Белорусский народ заслуживает лучшего будущего», — отмечается в заявлении.

Напомним, 13 января стало известно, что задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров. Он проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Задержана также его девушка Ирина Злобина. Известно, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но следователи не конкретизировали, по какому.

14 января в офисе информационного агентства БелаПАН прошел в обыск в связи с задержанием журналиста и медиаконсультанта Андрея Александрова, который сотрудничает с агентством.

 
 
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Дипломаты заявили, что сильные независимые средства массовой информации, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и очень...
 
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