Латушко об опубликованной BYPOL записи: передадим ее в Совбез ООН, ЕС, ОБСЕ и властям России и США

Источник материала: Tut.by

Запись с голосом, похожим на голос бывшего главы ГУБОПиК, а сейчас замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, будет передана в международные структуры, а также властям России и США. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Павел Латушко.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По мнению Латушко, эта запись доказывает, что все в стране происходит «по приказу Лукашенко и с его ведома». Он отмечает, что «силовикам разрешено калечить и убивать протестующих», и указывает на то, что на пленке звучит признание, что «Александра Тарайковского застрелили силовики».

— Они совершают преступления против белорусского народа и человечества. Они делают это совершенно осознанно и в кругу себе подобных этого совершенно не стесняются, — говорит Латушко.

По его словам, запись, оказавшаяся в распоряжении BYPOL, будет передана в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно — официальным властям России и США.

— Мы будем ставить вопрос о признании режима Лукашенко террористическим. Мы еще раз обращаемся к международным институтам о важности создания международного уголовного трибунала по Беларуси. Разве мы имеем право мириться с преступным, военным режимом в нашей стране? — отмечает Латушко.

Сегодня инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись , где человек с голосом, похожим на голос Николая Карпенкова, рассказывает, от чего погиб Александр Тарайковский, а также о совещании у Александра Лукашенко, где правоохранителям доводилось, что делать с протестами и протестующими.

Среди прочего человек на пленке говорит, что есть поручение «разработать, сделать лагерь, сделать лагерь ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится».

Напомним, ранее Павел Латушко говорил , что им поступили «терабайты видео» с городских камер видеонаблюдения, на которых запечатлены события, прежде всего связанные с датами 9−12 августа.