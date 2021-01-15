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Три основные валюты подешевели в конце недели
15.01.2021 13:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Евро, российский рубль и доллар США упали в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в пятницу.
По данным БВФБ, больше всех просел евро - 0,78%, американская валюта стала дешевле на 0,63%, а российский рубль упал в цене на 0,26%.
Нацбанк Беларуси установил в пятницу следующие курсы основных валют:
1 евро – 3,10 белорусского рубля,
1 доллар – 2,56 белорусского рубля,
100 российских рублей – 3,48 белорусского рубля.
Стоит отметить, что банки устанавливают курсы валют, учитывая многие факторы, один из них - спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет узнать и актуальный курс, который в течение дня может меняться даже в выходные.
Чего ждать в 2021-м году?
Ранее экономический эксперт Ярослав Романчук
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Доллар США, евро и российский рубль подешевели в пятницу на торгах по отношению к белорусскому рублю.
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