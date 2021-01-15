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Три основные валюты подешевели в конце недели

15.01.2021 13:29 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Евро, российский рубль и доллар США упали в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) в пятницу. 

По данным БВФБ, больше всех просел евро - 0,78%, американская валюта стала дешевле на 0,63%, а российский рубль упал в цене на 0,26%.

© Pixabay
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Нацбанк Беларуси установил в пятницу следующие курсы основных валют:

1 евро – 3,10 белорусского рубля,

1 доллар – 2,56 белорусского рубля,

100 российских рублей – 3,48 белорусского рубля.

Стоит отметить, что банки устанавливают курсы валют, учитывая многие факторы, один из них - спрос. Наличие иностранной валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее. Также не лишним будет узнать и актуальный курс, который в течение дня может меняться даже в выходные.

Чего ждать в 2021-м году?

Ранее экономический эксперт Ярослав Романчук рассказал Sputnik Беларусь, что средняя заработная плата по стране по итогам 2021 года будет составлять порядка 420-450 долларов в эквиваленте, а курс белорусского рубля к доллару на конец года дойдет до 3,30 рубля.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Доллар США, евро и российский рубль подешевели в пятницу на торгах по отношению к белорусскому рублю.
 
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