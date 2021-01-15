$ 1130-2560 за дачный участок. Результаты земельных аукционов в Минском и Дзержинском районах

В Минском районе на аукцион был предложен 31 участок в Лошанском, Луговослободском, Папернянском Петришковском и Шершунском сельсоветах.
В Лошанском сельсовете дачные участки находятся в садовых товариществах «Вышково» (1) и «Ручеек» (13). Торги прошли по 3-м участкам – в СТ «Вышково» и двум – в СТ «Ручееек». Купить участки на аукционе пожелали по 2 человека. Лоты были выставлены на торги за 3.400-4.900 рублей.
Победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Ручеек» необходимо дополнительно заплатить товариществу 40 базовых величин, или 1160 рублей, за строительство инженерной инфраструктуры.
В Луговослободском сельсовете были предложены участки в садовых товариществах «Наш родник плюс» (5) и «Таксист» (6). Начальная цена на участки составила 4.000-4.025 рублей. Торгов не было ни по одному участку.
Победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Наш родник плюс» необходимо возместить товариществу 160 рублей за строительство инженерной инфраструктуры, а победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Таксист» - 425 долларов США в эквиваленте по курсу Нацбанка.
По самой высокой начальной цене – за 11.000 рублей – был выставлен на аукцион участок в СТ «Ивушка» ОАО «Мапид» в Папернянском сельсовете. На него было подано 3 заявки. Лот ушел с молотка за 31.384 рубля, или 12.201 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.
Петришковский сельсовет предложил 2 участка в садовых товариществах «Селена-89» (1) и «Щеки-Лесное» (1). Торги прошли по участку в СТ «Селена-89». На лот было подано 2 заявки.
Шершунский сельсовет выставил на аукцион участки в СТ «Холмы» (2). Торги прошли по одному из них. За лот боролись три участника.
В Дзержинском районе на аукцион было предложено 10 участков в садовых товариществах «Черемушки-Плюс» (1), «Пограничник» (4), «Дальний Остров» (1), «Кабачок-2000» (3) и «Ранiца» (1). Они расположены на территориях Дзержинского и Негорельского сельсоветов. Торгов не было ни по одному участку. Из 10 лотов лишь на 2 было подано по одной заявке.
Компенсировать затраты на строительство инженерной инфраструктуры придется и победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Кабачок-2000» - 16 базовых величин, или 464 рубля, а также в СТ «Ранiца» - 416 рублей.
Более подробную информацию по участкам и результатам торгов смотрите в нашей таблице.
Ло-ты
Адрес земельного участка
Пло-щадь уча-стка, соток
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура *
Нач. цена участка, руб.
Цена продажи участка, руб.
Цена продажи участка, $
1
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «ВЫШКОВО», участок № 164
3,9
2
электроснабжение
3.400
4.114
1.599
2
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 58
8,0
1
электроснабжение
4.400
4.620
1.796
3
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 59
8,4
1
электроснабжение
4.600
4.830
1.877
4
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 63
8,1
1
электроснабжение
4.500
4.725
1.837
5
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 64
8,1
1
электроснабжение
4.500
4.725
1.837
6
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 76
8,0
2
электроснабжение
4.500
6.588
2.561
7
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 158
8,2
-
электроснабжение
4.500
-
-
8
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 174
8,1
1
электроснабжение
4.500
4.725
1.837
9
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 182
8,1
1
электроснабжение
4.500
4.725
1.837
10
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 183
8,0
1
электроснабжение
4.400
4.620
1.796
11
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 200
8,3
-
электроснабжение
4.600
-
-
12
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 228
8,9
-
электроснабжение
4.900
-
-
13
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 346
8,0
-
электроснабжение
4.400
-
-
14
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 364
8,0
-
электроснабжение
4.400
-
-
15
Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 365
8,2
-
электроснабжение
4.600
-
-
16
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 225
7,7
1
электроснабжение
4.000
4.200
1.633
17
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 249а
8,0
1
электроснабжение
4.100
4.305
1.673
18
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 250а
8,0
1
электроснабжение
4.100
4.305
1.673
19
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 285
7,8
-
электроснабжение
4.000
-
-
20
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 300
7,8
1
электроснабжение
4.000
4.200
1.633
21
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Таксист», участок № 79
7,8
-
-
4.025
-
-
22
Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Таксист», участок № 162