$ 1130-2560 за дачный участок. Результаты земельных аукционов в Минском и Дзержинском районах

Источник материала: realt.by

В Минском районе на аукцион был предложен 31 участок в Лошанском, Луговослободском, Папернянском Петришковском и Шершунском сельсоветах.

В Лошанском сельсовете дачные участки находятся в садовых товариществах «Вышково» (1) и «Ручеек» (13). Торги прошли по 3-м участкам – в СТ «Вышково» и двум – в СТ «Ручееек». Купить участки на аукционе пожелали по 2 человека. Лоты были выставлены на торги за 3.400-4.900 рублей.

Победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Ручеек» необходимо дополнительно заплатить товариществу 40 базовых величин, или 1160 рублей, за строительство инженерной инфраструктуры.

В Луговослободском сельсовете были предложены участки в садовых товариществах «Наш родник плюс» (5) и «Таксист» (6). Начальная цена на участки составила 4.000-4.025 рублей. Торгов не было ни по одному участку.

Победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Наш родник плюс» необходимо возместить товариществу 160 рублей за строительство инженерной инфраструктуры, а победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Таксист» - 425 долларов США в эквиваленте по курсу Нацбанка.

По самой высокой начальной цене – за 11.000 рублей – был выставлен на аукцион участок в СТ «Ивушка» ОАО «Мапид» в Папернянском сельсовете. На него было подано 3 заявки. Лот ушел с молотка за 31.384 рубля, или 12.201 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.

Петришковский сельсовет предложил 2 участка в садовых товариществах «Селена-89» (1) и «Щеки-Лесное» (1). Торги прошли по участку в СТ «Селена-89». На лот было подано 2 заявки.

Шершунский сельсовет выставил на аукцион участки в СТ «Холмы» (2). Торги прошли по одному из них. За лот боролись три участника.

В Дзержинском районе на аукцион было предложено 10 участков в садовых товариществах «Черемушки-Плюс» (1), «Пограничник» (4), «Дальний Остров» (1), «Кабачок-2000» (3) и «Ранiца» (1). Они расположены на территориях Дзержинского и Негорельского сельсоветов. Торгов не было ни по одному участку. Из 10 лотов лишь на 2 было подано по одной заявке.

Компенсировать затраты на строительство инженерной инфраструктуры придется и победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Кабачок-2000» - 16 базовых величин, или 464 рубля, а также в СТ «Ранiца» - 416 рублей.

Более подробную информацию по участкам и результатам торгов смотрите в нашей таблице.