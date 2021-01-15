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$ 1130-2560 за дачный участок. Результаты земельных аукционов в Минском и Дзержинском районах

15.01.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

$ 1130-2560 за дачный участок. Результаты земельных аукционов в Минском и Дзержинском районах

В Минском районе на аукцион был предложен 31 участок в Лошанском, Луговослободском, Папернянском Петришковском и Шершунском сельсоветах.

В Лошанском сельсовете дачные участки находятся в садовых товариществах «Вышково» (1) и «Ручеек» (13). Торги прошли по 3-м участкам – в СТ «Вышково» и двум – в СТ «Ручееек». Купить участки на аукционе пожелали по 2 человека. Лоты были выставлены на торги за 3.400-4.900 рублей.

Победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Ручеек» необходимо дополнительно заплатить товариществу 40 базовых величин, или 1160 рублей, за строительство инженерной инфраструктуры.

В Луговослободском сельсовете были предложены участки в садовых товариществах «Наш родник плюс» (5) и «Таксист» (6). Начальная цена на участки составила 4.000-4.025 рублей. Торгов не было ни по одному участку.

Победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Наш родник плюс» необходимо возместить  товариществу 160 рублей за строительство инженерной инфраструктуры, а победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Таксист» - 425 долларов США в эквиваленте по курсу Нацбанка.

По самой высокой начальной цене – за 11.000 рублей – был выставлен на аукцион участок в СТ «Ивушка» ОАО «Мапид» в Папернянском сельсовете. На него было подано 3 заявки. Лот ушел с молотка за 31.384 рубля, или 12.201 доллар США по курсу Нацбанка на день проведения торгов.  

Петришковский сельсовет предложил 2 участка в садовых товариществах «Селена-89» (1) и «Щеки-Лесное» (1). Торги прошли по участку в СТ «Селена-89». На лот было подано 2 заявки.

Шершунский сельсовет выставил на аукцион участки в СТ  «Холмы» (2). Торги прошли по одному из них. За лот боролись три участника.

В Дзержинском районе на аукцион было предложено 10 участков в садовых товариществах «Черемушки-Плюс» (1), «Пограничник» (4), «Дальний Остров» (1), «Кабачок-2000» (3) и «Ранiца» (1). Они расположены на территориях Дзержинского и Негорельского сельсоветов. Торгов не было ни по одному участку. Из 10 лотов лишь на 2 было подано по одной заявке.

Компенсировать затраты на строительство инженерной инфраструктуры придется и победителям (единственным заявителям) аукциона по участкам в СТ «Кабачок-2000» - 16 базовых величин, или 464 рубля, а также в СТ «Ранiца» - 416 рублей.

Более подробную информацию по участкам и результатам торгов смотрите в нашей таблице.

 Ло-ты

Адрес земельного участка

Пло-щадь уча-стка, соток

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура *

Нач. цена участка, руб.

Цена продажи участка, руб.

Цена продажи участка, $

1

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «ВЫШКОВО», участок № 164

3,9

2

электроснабжение

3.400

4.114

1.599

2

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 58

8,0

1

электроснабжение

4.400

4.620

1.796

3

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 59

8,4

1

электроснабжение

4.600

4.830

1.877

4

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 63

8,1

1

электроснабжение

4.500

4.725

1.837

5

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 64

8,1

1

электроснабжение

4.500

4.725

1.837

6

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 76

8,0

2

электроснабжение

4.500

6.588

2.561

7

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 158

8,2

-

электроснабжение

4.500

-

-

8

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 174

8,1

1

электроснабжение

4.500

4.725

1.837

9

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 182

8,1

1

электроснабжение

4.500

4.725

1.837

10

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 183

8,0

1

электроснабжение

4.400

4.620

1.796

11

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 200

8,3

-

электроснабжение

4.600

-

-

12

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 228

8,9

-

электроснабжение

4.900

-

-

13

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 346

8,0

-

электроснабжение

4.400

-

-

14

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 364

8,0

-

электроснабжение

4.400

-

-

15

Минский район, Лошанский с/с, садоводческое товарищество «Ручеек» д. Рябушки, участок № 365

8,2

-

электроснабжение

4.600

-

-

16

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 225

7,7

1

электроснабжение

4.000

4.200

1.633

17

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 249а

8,0

1

электроснабжение

4.100

4.305

1.673

18

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 250а

8,0

1

электроснабжение

4.100

4.305

1.673

19

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 285

7,8

-

электроснабжение

4.000

-

-

20

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Наш родник плюс», участок № 300

7,8

1

электроснабжение

4.000

4.200

1.633

21

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Таксист», участок № 79

7,8

-

-

4.025

-

-

22

Минский район, Луговослободской с/с, садоводческое товарищество «Таксист», участок № 162

7,8

  
 
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Сегодня состоялись два аукциона по продаже в частную собственность граждан РБ дачных участков в садовых товариществах Минского и Дзержинского районов....
 
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