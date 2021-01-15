Нацбанк подвел итоги своей работы в 2020 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Белорусская экономика в прошлом году работала стабильно и не накопила дисбалансов, заявил журналистам глава Нацбанка Павел Каллаур во Дворце Независимости после встречи с главой государства.

Ранее согласно официальным данным Белстата стало известно, что по итогам прошедшего года инфляция в республике составила 7,4% . При этом белорусские власти отводили задание отечественной экономике сохранить рост цен при годовых показателях в 5%.

Данный вопрос отдельно поднимался на встрече с Александром Лукашенко, но, тем не менее, он выразил благодарность главе Нацбанка за проделанную в 2020 году работу.

Рентабельность и устойчивость

По словам Каллаура, банковская система смогла сохранить собственную устойчивость, но при этом она сработала со снижением прибыли на 13,5%.

"Соответственно, упала рентабельность нормативного капитала - на два процентных пункта. Но в принципе, рентабельность банковского сектора 8,9% - это вполне хорошая рентабельность для обеспечения устойчивости", - заверил он.

Причем глава Нацбанка обратил внимание, что необслуживаемые активы остались на прежнем уровне, как и в начале прошлого года. Во всем кредитном портфеле банков они находятся на отметке в 4,8%.

"Достаточность нормативного капитала всей банковской системы составляет 17% при требованиях в 12,5%. Мы видим, что есть значительный запас прочности, чтобы банки могли не только устойчиво работать, но и в дальнейшем оказывать поддержку нашей экономике", - подчеркнул Каллаур.

Равновесный рыночный курс

После чего объяснил, что регулятор и вся банковская система в 2020 году выполняли две задачи - это кредитная поддержка экономики и сопровождение экспорта, а также поддержание макроэкономической сбалансированности во время кризиса.

По его мнению, обе цели достигнуты, и финансовую стабильность удалось сохранить в республике, но при этом обесценилась национальная валюта.

"Я бы хотел заметить, что этот процесс был объективно обусловлен теми факторами, с которыми столкнулась наша экономика. При этом мы имеем равновесный рыночный курс, не накопили дисбалансов, которые бы оказывали негативное влияние на платежный баланс и, соответственно, валютный рынок", - уверен Павел Каллаур.

Отток депозитов и курс рубля

При этом он считает, что "реальный эффективный курс белорусского рубля за прошедший год снизился на 5%, по сути, была оказана поддержка ценовых условий предприятиям-экспортерам".

В текущем году Нацбанк нацелен на то, что поддерживать параметры широкой денежной массы. Потому что в 2020 году банковская система столкнулась с оттоком депозитов и в валюте, и в рублях.

"Это оказало негативное воздействие на широкую денежную массу, и показатель по ней несколько ниже, чем мы прогнозировали. Но те ресурсы, которые ушли из экономики ввиду снижения депозитов в национальной валюте, были замещены деньгами Национального банка", - особо отметил он.