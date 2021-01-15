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Евросоюз досрочно опубликует итоги стресс-тестов БелАЭС
15.01.2021 14:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Отчет о предварительных результатах стресс-тестов БелАЭС в Брюсселе планируют подготовить к марту. Тесты проведет Европейская группа регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG), об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Опубликуют доклад до начала коммерческой эксплуатации станции, которое ожидается в марте.
"Наша цель - подготовить предварительный отчет о результатах стресс-тестов БелАЭС, в том числе по ключевым вопросам безопасности, опубликовать эти данные и передать его Беларуси до коммерческого запуска ", - сообщили в Еврокомиссии.
Беларусь уже провела свои стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза на добровольной основе. Подтверждена надежность атомной станции на случай стихийных бедствий - землетрясений, наводнений и техногенных аварий.
Визит европейских экспертов в Островец должен был состояться еще в декабре. Но
Островецкая АЭС
Беларусь завершает строительство АЭС в Гродненской области по передовому российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.
© REUTERS / ANDREI STASEVICH/BELTA
Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, а 3 ноября он был
Турбина первого блока Островецкой АЭС
После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок
Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй - в 2022 году.
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Эксперты приедут в Островец уже в феврале, предварительный отчет исследований планируется подготовить к марту.
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