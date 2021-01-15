Евросоюз досрочно опубликует итоги стресс-тестов БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Отчет о предварительных результатах стресс-тестов БелАЭС в Брюсселе планируют подготовить к марту. Тесты проведет Европейская группа регуляторов в области ядерной безопасности (ENSREG), об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Опубликуют доклад до начала коммерческой эксплуатации станции, которое ожидается в марте.

"Наша цель - подготовить предварительный отчет о результатах стресс-тестов БелАЭС, в том числе по ключевым вопросам безопасности, опубликовать эти данные и передать его Беларуси до коммерческого запуска ", - сообщили в Еврокомиссии.

Беларусь уже провела свои стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза на добровольной основе. Подтверждена надежность атомной станции на случай стихийных бедствий - землетрясений, наводнений и техногенных аварий.

Визит европейских экспертов в Островец должен был состояться еще в декабре. Но встречу перенесли , так как белорусский регулятор не принял участие в одном из технических заседаний с участием экспертов ENSREG в формате видеоконференции. Следующей датой приезда назначено 8 февраля.

Островецкая АЭС

Беларусь завершает строительство АЭС в Гродненской области по передовому российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам МАГАТЭ. Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, а 3 ноября он был включен в общую энергосистему страны . Официальная церемония его запуска с участием президента Беларуси прошла позже - 7 ноября, где Александр Лукашенко заявил, что стране нужна еще одна такая станция .

Турбина первого блока Островецкой АЭС остановилась 8 ноября – на пятый день после его включения в энергосистему Беларуси. Как заверил глава строительства Виталий Полянин, это не повлияло на безопасность атомной станции и график производимых работ.

После того, была произведена замена трансформаторов напряжения и испытано теплоэнергетическое оборудование, первый энергоблок включили в сеть . Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100%-ю мощность он был выведен 12 января.

Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, а второй - в 2022 году.

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