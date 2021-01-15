Координационный совет о записи BYPOL: Время лагерей в нашей стране закончилось более полувека назад

Источник материала: Tut.by

Координационный совет призывает белорусские власти перейти к немедленному диалогу об остановке политического кризиса в стране и предотвратить совершение катастрофических исторических ошибок. Так в КС прокомментировали аудиозапись , опубликованную инициативой BYPOL.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В аудиозаписи, опубликованной сегодня инициативой ByPol, мы предположительно услышали голос заместителя главы МВД Николая Карпенкова, который убеждает своих же коллег в том, что время требует применения оружия. Уговоры коллег на совершение преступлений — вот на что тратят время люди, которые должны обеспечивать безопасность граждан Беларуси. Игорь Лосик, Мария Колесникова, Максим Знак, Алана Гебремариам, Виктор Бабарико и еще 178 человек отдали свою свободу за каждого из нас. Власти сегодня настолько бессильны, что предлагают окружать проволокой тех, кто носит «неверные цвета», тех, кто поет «неправильные» песни, танцует «неправильные» танцы и гуляет в «неположенное» время, — говорится в заявлении Координационного совета.

Время лагерей, отмечают в КС, в нашей стране закончилось более полувека назад, а власти все так же продолжают цитировать Ленина и забывать о том, что история расставляет все на свои места. Каждое подобное предложение властей не просто нарушает все международные стандарты и права человека, но и отпугивает даже их сторонников.

— Координационный совет предлагает власти перейти к немедленному диалогу об остановке политического кризиса в стране и предотвратить катастрофические исторические ошибки, — призывают в КС.