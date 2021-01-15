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Лукашенко требует от банков активнее кредитовать предприятия, но без «воздушных денег»

15.01.2021 14:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Банковской системе Беларуси следует изыскивать возможности финансирования предприятий реального сектора экономики. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника президента Валерия Бельского.


Павел Каллаур и Валерий Бельский в ожидании встречи с Александром Лукашенко

— Давайте откровенно, экономика должна развиваться. Есть экономика — есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет — не будет банковской системы. И у людей не будет денег. Поэтому экономика прежде всего, — заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. — Без экономики не будет никаких финансов. Понятно, что должен быть разумный баланс. Понятно, что воздушных денег давно уже нет и не будет. Все это должны прекрасно понимать. Но тем не менее нужно изыскивать возможность кредитования реального сектора экономики прежде всего.

В настоящее время Минск столкнулся со сложностями привлечения внешнего финансирования из-за санкций Запада. Однако, по словам Лукашенко, «надо смотреть на мир шире, клином свет на Евросоюзе не сошелся».

— Хотя и они же не дураки, понимают, что около 3 тыс. предприятий разного рода функционируют и завязаны на Беларусь. И обвала в Беларуси никто не хочет, потому что это определенные недостатки и проблемы в самом Европейском союзе. Поэтому надо работать со всеми — и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают, — заметил Лукашенко.

Павел Каллаур сказал журналистам, что в прошлом году Нацбанк и банковская система в целом решали две взаимосвязанные задачи: в трудную минуту с помощью кредитов оказывали поддержку экономики, сопровождали экспортные операции предприятий и в то же время старались сохранить макроэкономическую сбалансированность в условиях мирового кризиса и обесценения национальных валют основных торговых партнеров Беларуси.

— Эти задачи решены, мы сохранили финансовую стабильность. Безусловно, при этом мы получили обесценение национальной валюты. Но я бы хотел заметить, что этот процесс был объективно обусловлен теми факторами, с которыми столкнулась наша экономика. При этом мы имеем равновесный рыночный курс, не накопили дисбалансов, которые бы оказывали негативное влияние на платежный баланс и, соответственно, валютный рынок, — отметил он.

Власти признали директивное кредитование одним из «антиковидных» механизмов и пока продлили его до 2023 года, хотя планировали избавиться от нерыночного механизма в 2020 году. Первоначально утвержденный лимит этого вида кредитования на 2020 год был увеличен в 3,2 раза. Самый большой рост произошел по объемам кредитования субъектов хозяйствования по решениям президента. Вместо первоначальной суммы 335,3 млн рублей итоговая сумма оказалась 1,8 млрд рублей. Кредитование по госпрограммам по сравнению с планом выросло на 41%, до 529 млн рублей.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Банковской системе Беларуси следует изыскивать возможности финансирования предприятий реального сектора экономики. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая...
 
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