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Лукашенко приказал Нацбанку изыскать средства для кредитования реального сектора

15.01.2021 15:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня состоялся доклад Председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского Александру Лукашенко, где Лукашенко поручил им ориентировать экономику на кредитование реального сектора. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

«Есть экономика - есть банковская система, есть банки, эта сфера, и она жива. Если экономики не будет - не будет банковской системы. И у людей не будет денег», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что экономика должна развиваться, иначе без нее не будет никаких других сфер.

Лукашенко отметил, что никаких «воздушных денег» в государстве нет и что нужен разумный баланс, но поручил все же найти средства для кредитования реального сектора экономики.

Прокомментировал Лукашенко и санкции, заявив, что это «чисто политические вещи». По его мнению, «нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции», а Беларусь как душили, так и будут душить.

«Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся», - подытожил Александр Лукашенко.

Напомним, с 1 января 2021 года в Беларуси повысился пенсионный возраст, выросли цены на услуги ЖКХ, произошел целый ряд изменений.

Многие из них связаны с необходимостью пополнения госбюджета, поскольку только ЗВР в стране уменьшился практически на $2 миллиарда за 2020 год.

Касаемо экономических прогнозов на 2021 год, Всемирный банк заявляет, что экономика Беларуси будет переживать серьезное падение.

 
 
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Сегодня состоялся доклад Председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника Президента Валерия Бельского Александру Лукашенко, где Лукашенко поручил им...
 
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