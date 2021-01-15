«Что мы заслужили: страну для жизни или концлагерь?». Тихановская прокомментировала аудиозапись BYPOL

Источник материала: Tut.by

Команда Светланы Тихановской разослала запись , опубликованную инициативой BYPOL, в в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и всем международным партнерам, заявила экс-кандидат в президенты в своем видеообращении.

Тихановская напомнила, что ее команда ранее уже призвала ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями.

— Карпенков уже стал подозреваемым в уголовном деле по универсальной юрисдикции, что грозит ему международным розыском. Он уже в санкционных списках балтийских стран. Мы не дадим миру забыть о том, что происходит в Беларуси прямо сейчас, — заявила Тихановская.

Экс-кандидат также обратилась к правоохранителям.

— Вы считаете, что убийства и насилие — это ваша рутинная работа? Карпенков утверждает, что молодые милиционеры должны переступать через себя и убивать. Мы знаем, что настоящей задачей правоохранительных органов всегда была защита народа, но в их мире цели другие: защитить бывшего президента и его окружение, все остальные для них — лишние люди. Вы считаете, что 9,5 миллионов человек лишними людьми? Вы готовы за значок отличия перед диктатором покалечить, изувечить и убить? Лукашенко готовится к уходу. Он знает, что с ним Беларусь превратится в страну-изгоя. Он знает, что проиграл. Вопрос лишь в том, что он оставит после себя. И сейчас я хочу задать вопрос каждому человеку у экрана, всем, кто смотрит это видео. Неважно за кого вы голосовали и каких взглядов придерживаетесь. Неважно, какой флаг и герб вам нравится. Я хочу задать вопрос каждому белорусу. Что мы заслужили: страну для жизни или концлагерь? — заявила Светлана Тихановская.