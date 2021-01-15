ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Что мы заслужили: страну для жизни или концлагерь?». Тихановская прокомментировала аудиозапись BYPOL

15.01.2021 16:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Команда Светланы Тихановской разослала запись, опубликованную инициативой BYPOL, в в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и всем международным партнерам, заявила экс-кандидат в президенты в своем видеообращении.

Тихановская напомнила, что ее команда ранее уже призвала ЕС признать ГУБОПиК и ОМОН террористическими организациями.

— Карпенков уже стал подозреваемым в уголовном деле по универсальной юрисдикции, что грозит ему международным розыском. Он уже в санкционных списках балтийских стран. Мы не дадим миру забыть о том, что происходит в Беларуси прямо сейчас, — заявила Тихановская.

Экс-кандидат также обратилась к правоохранителям.

— Вы считаете, что убийства и насилие — это ваша рутинная работа? Карпенков утверждает, что молодые милиционеры должны переступать через себя и убивать. Мы знаем, что настоящей задачей правоохранительных органов всегда была защита народа, но в их мире цели другие: защитить бывшего президента и его окружение, все остальные для них — лишние люди. Вы считаете, что 9,5 миллионов человек лишними людьми? Вы готовы за значок отличия перед диктатором покалечить, изувечить и убить? Лукашенко готовится к уходу. Он знает, что с ним Беларусь превратится в страну-изгоя. Он знает, что проиграл. Вопрос лишь в том, что он оставит после себя. И сейчас я хочу задать вопрос каждому человеку у экрана, всем, кто смотрит это видео. Неважно за кого вы голосовали и каких взглядов придерживаетесь. Неважно, какой флаг и герб вам нравится. Я хочу задать вопрос каждому белорусу. Что мы заслужили: страну для жизни или концлагерь? — заявила Светлана Тихановская.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Светланы Тихановской разослала запись, опубликованную инициативой BYPOL, в в Конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и всем международным партнерам.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко приказал Нацбанку изыскать средства для кредитования реального сектора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by