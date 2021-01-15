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Нацбанк снова продлил приостановку поддержки ликвидности банков
15.01.2021 16:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Национальный банк Беларусь снова продлил срок приостановления постоянно доступных операций регулирования ликвидности банков, сообщили в пятницу в регуляторе.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В целях сохранения эффективного контроля за денежным предложением Национальным банком принято решение о продлении по 18 мая включительно срока приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности", – говорится в сообщении банка.
В Нацбанке отметили, что поддерживать ликвидность банков будут при помощи ежемесячных аукционов по предоставлению шестимесячных кредитов.
Кроме того, при необходимости исходя из складывающейся ситуации будут проводиться семидневные кредитные аукционы.
Напомним, Нацбанк
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Регулятор впервые принял подобное решение 24 августа, когда рубль стал стремительно терять свои позиции по отношению к евро, доллару.
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