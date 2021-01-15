Нацбанк снова продлил приостановку поддержки ликвидности банков

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Национальный банк Беларусь снова продлил срок приостановления постоянно доступных операций регулирования ликвидности банков, сообщили в пятницу в регуляторе.

"В целях сохранения эффективного контроля за денежным предложением Национальным банком принято решение о продлении по 18 мая включительно срока приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности", – говорится в сообщении банка.

В Нацбанке отметили, что поддерживать ликвидность банков будут при помощи ежемесячных аукционов по предоставлению шестимесячных кредитов.

Кроме того, при необходимости исходя из складывающейся ситуации будут проводиться семидневные кредитные аукционы.

Напомним, Нацбанк приостановил операции по поддержке ликвидности банков в конце августа, возобновить их он должен был с 15 сентября. Решение продлить этот срок направлено на закрепление тенденций по стабилизации ситуации на финансовом рынке. Позже действие этой меры продлевалось.

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