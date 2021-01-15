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Устойчивость банковской и всей финансовой системы Беларуси сегодня в поле зрения президента. Во Дворце Независимости с докладами глава Нацбанка Павел Каллаур и помощник главы государства Валерий Бельский.



Александра Лукашенко в первую очередь интересовали динамика золотовалютных резервов (это показатель устойчивости), кредитование реального сектора (это вопрос развития). На фоне закрытия региональных экономик и нервного поведения курсов мировых валют это сегодня один из ключевых вопросов. Президент Беларуси держит его в поле зрения. Отсюда и первая тема доклада: подушка безопасности страны.

Устойчивость финансовой системы

Насколько банки готовы противостоять внешним шокам? От закрытых экономик, куда экспортирует свои товары Беларусь, до попыток удушения белорусского бизнеса по политическим мотивам. Во всех вопросах президент настаивает на разумном балансе. Тем более что наступивший год пока не сулит мировой экономике никаких послаблений.



При этом необходимо буквально вопреки показать макрофинансовую стабильность и умение работать в боевых условиях.





Устойчивость финансовой системы

Нацбанк признает: 2020 - год тяжелый для финансовой системы. Но добились главного: прошли 12 месяцев без обвалов. Внешние обязательства выполнены, обошлось без перекосов и на валютном рынке. Проще говоря, рубль резко терять в цене не будет. Однако самим банкирам все же приходится считать поменьше банкнот – п рибыль снизилась на 13,5 %.

Отметим, что по данным на 1 января Нацбанк превысил план по золотовалютным резервам почти на 170 миллионов долларов. Они составили около 7,5 миллиарда, что позволяет нам оставаться надежным заемщиком на мировом рынке и поддерживать курс национальной валюты.

