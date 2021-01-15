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Квартиры в Минске продолжают дешеветь, жилье на вторичке потеряло 0,2 %
15.01.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Столичные квартиры продолжают дешеветь. Речь идет о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке потеряло 0,2 %. В итоге 1 326 долларов стоит квадратный метр. Новостройки за неделю остались неизменными в цене - 1 299 долларов стоит в среднем "свежий квадрат" сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 27 долларов.
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Столичные квартиры продолжают дешеветь. Речь идет о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке потеряло 0,2 %. В итоге 1 326...
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