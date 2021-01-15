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Новый белорусский спецпоставщик нефтепродуктов стал осваивать рынки России и Украины
15.01.2021 17:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый спецэкспортер белорусских нефтепродуктов «Новая нефтяная компания» (ННК) постепенно осваивает рынки России и Украины. Это следует из данных поставок компании.
Напомним, ННК
В ноябре 2020 года ННК зарегистрировала в Смоленске свое дочернее предприятие. «ННК Восток» возглавил Максим Чугунов, который был начальником отдела маркетинга и продаж «Европейской трейдинговой компании», смоленской «дочки» БНК.
До этого ННК начала работу в Украине через компанию-экспедитора «Белказтранс-Украина», которая
В Украине Николаю Воробью также наполовину принадлежит нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс». Партнером белорусского бизнесмена называют «кума Путина», политика и бизнесмена Виктора Медведчука.
На фоне активности ННК в Украине БНК
Осенью прошлого года ННК
По словам участников рынка, на начальном этапе БНК и ННК не договорились о разделении экспортируемых видов продукции, чтобы не создавать конкуренцию. ННК будет заниматься продажами темных нефтепродуктов (мазут, вакуумный газойль и т.д.). В дальнейшем поставки всех нефтепродуктов с «Нафтана» могут переключить на ННК.
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В конце 2020 года ННК зарегистрировала в Смоленске свое дочернее предприятие. «ННК Восток» возглавил Максим Чугунов, который был начальником отдела маркетинга и...
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