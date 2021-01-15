Новый белорусский спецпоставщик нефтепродуктов стал осваивать рынки России и Украины

Источник материала: Tut.by

Новый спецэкспортер белорусских нефтепродуктов «Новая нефтяная компания» (ННК) постепенно осваивает рынки России и Украины. Это следует из данных поставок компании.



Фото: swissoilunion.com

Напомним, ННК была создана в 2020 году с участием бизнесмена Николая Воробья при поддержке БелЖД и Банка развития. Новый трейдер возник на фоне критики деятельности государственного спецэкспортера Белорусской нефтяной компании (БНК) и должен показать насколько эффективна работа последней.

В ноябре 2020 года ННК зарегистрировала в Смоленске свое дочернее предприятие. «ННК Восток» возглавил Максим Чугунов, который был начальником отдела маркетинга и продаж «Европейской трейдинговой компании», смоленской «дочки» БНК.

До этого ННК начала работу в Украине через компанию-экспедитора «Белказтранс-Украина», которая приобрела известность во время поставок угля из России и Донбасса в Европу. Воробей, недавно угодивший под санкции Евросоюза, владеет 51-% долей данной компании, а Гайк Арушанян — 49%. По данным enkorr , в июле-октябре компания ввезла 12,4 тыс. тонн битумов и 12,5 тыс. тонн дизельного топлива, которое предлагала с нефтебаз в Черниговской и Житомирской областях.

В Украине Николаю Воробью также наполовину принадлежит нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс». Партнером белорусского бизнесмена называют «кума Путина», политика и бизнесмена Виктора Медведчука.

На фоне активности ННК в Украине БНК сменила руководство своей «дочки» в этой стране и заключило ряд долгосрочных контрактов на поставку бензинов и дизтоплива.

Осенью прошлого года ННК выставила на реализацию до 120 тыс. тонн в месяц новополоцкого мазута для экспорта 1 ноября 2020 г. — 10 сентября 2021 г. В качестве базиса поставки был определен рижский терминал, который владеет эстонский бизнесмен Алексей Чулец, давний партнер Воробья.

По словам участников рынка, на начальном этапе БНК и ННК не договорились о разделении экспортируемых видов продукции, чтобы не создавать конкуренцию. ННК будет заниматься продажами темных нефтепродуктов (мазут, вакуумный газойль и т.д.). В дальнейшем поставки всех нефтепродуктов с «Нафтана» могут переключить на ННК.