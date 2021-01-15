Об изменениях в Налоговый кодекс. Подробности

Источник материала: Sputnik Беларусь

Об изменениях в налоговом законодательстве в мультимедийном пресс-центре Sputnik рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Андрей Ковалевский.

Подход стал более справедливым

Транспортный налог введен по аналогии с налогом на любой вид имущества. Платеж будут вносить физлица и организации, независимо от того, участвует авто в дорожном движении или нет. То есть, платить налог нужно за каждое транспортное средство, даже если автовладелец ездит только на одном, пояснил Андрей Ковалевский.

Представитель МНС обратил внимание, что в каждой стране есть свои особенности, но, скажем, в Российской Федерации транспортный налог уже давно выплачивается. Ставки приведены в соответствие с Налоговым кодексом. Они в среднем на 20-30 процентов ниже по сравнению с ранее действовавшей государственной пошлиной.

Сделана более четкая и, по оценке Ковалевского, справедливая градация по выплатам в зависимости от массы транспортного средства. Если раньше разбежка была по 500 кг (к примеру, от 1,5 до 2 тонн), то сейчас по 250 кг. Если у кого-то автомобиль весил 1540 кг, то за эти условно дополнительные 40 кг платить нужно было не три базовые величины, а шесть.

О включении налога в цену на топливо

По словам Андрея Ковалевского, при подготовке предложений о введении транспортного налога прорабатывалось колоссальное количество вариантов, в том числе о включении налога в цену топлива. Эксперты посчитали, что повышение цены на топливо вызовет рост инфляционных процессов, что в период мирового экономического кризиса, вызванного пандемией, имеет крайне негативные последствия.

"Простите, но топливом заправляют и бензокосу, которая не является участницей дорожного движения", - пошутил Ковалевский.

Представитель МНС отметил, что скутеры, сегвеи, самокаты под средства, облагаемые транспортным налогом, не подпадают, поскольку они не регистрируются в органах Госавтоинспекции. Ставки определены для конкретных транспортных средств: легковых, грузовых автомобилей, прицепов, автобусов, мотоциклов, прицепов-дач.

По электроавтомобилям определен ряд льгот на период до 1 января 2025 года. В частности, автомобиль с исключительно электрическим двигателем полностью освобождается от транспортного налога, если гибридный – владелец платит налог в полном объеме.

О продаже авто по доверенности

Многие граждане сетуют, что не знают, кто на данный момент является фактическим владельцем автомобиля, поскольку продажа осуществлялась по доверенности, и опасаются, что налоговые органы пришлют уведомление первому продавцу.

"Следует обратить внимание, что в законодательстве нет такой нормы, как продажа машины по доверенности. Гражданский кодекс требует при продаже любого вида имущества заключать договор купли-продажи", - подчеркнул Андрей Ковалевский

Он также напомнил, что в 2007 году вышел указ, где дополнительно закреплена норма о том, что сделки по купле-продаже транспортных средств между физическими лицами заключаются путем составления договора, который вступает в силу с момента регистрации в ГАИ. Передача документов, оформление доверенности или счет-фактуры не являются сделкой по продаже имущества.

"Я бы посоветовал гражданам обращаться в органы ГАИ и в ту нотариальную контору, в которой выдавалась доверенность, все же найти своего так называемого приобретателя и оформить сделку официально", - подчеркнул Ковалевский.

Он напомнил, что в случае нарушения правил дорожного движения штраф все равно придет владельцу авто, на чье имя транспортное средство зарегистрировано в ГАИ.

О базе данных на авто

Министерство по налогам и сборам уже ведет активную работу с ГАИ и "Белтехосмотром" по получению сведений для начисления транспортного налога.

От ГАИ планируется получить информацию обо всех транспортных средствах, зарегистрированных физическими лицами и их владельцах, от "Белтехосмотра" – о периоде действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

"Самому плательщику предоставлять какие-либо документы в налоговые органы не потребуется", - подчеркнул Ковалевский.

Вам письмо!

Извещение о необходимости уплаты транспортного налога автовладельцам может быть вручено лично, направлено по обычной либо электронной почте. Министерство по налогам и сборам советует выбрать сервис личного кабинета плательщика.

"Сегодня через личный кабинет можно подать декларацию о доходах, получить справочную информацию, произвести оплату. Это очень удобный сервис, который помогает плательщикам экономить время", - сказал Андрей Ковалевский.

Андрей Ковалевский уточнил, что это защищенный в сети интернет-ресурс, для подключения к которому налогоплательщику достаточно обратиться в любой налоговый органов с документом, удостоверяющим личность.

"В течение нескольких минут человеку помогут провести все манипуляции по регистрации личного кабинета, получению учетной записи и пароля для входа. И далее все извещения будет направляться в личный кабинет", - пояснил Ковалевский.

Доступ к услуге возможен с любого компьютера и из любой точки мира. Есть опция пересылки извещения из личного кабинета на любую указанную электронную почту.

"Бумага пришла по почте – она затерялась, или случайно была выброшена. В личном кабинете она всегда", – заметил представитель МНС.

По его мнению, это – наиболее современный и перспективный способ взаимодействия с налоговыми органами. Он также обратил внимание, что пользователями личного кабинета плательщика на начало января были 870 тысяч граждан Беларуси.

О порядке начисления налога

Налог будет уплачиваться по окончании года. "По итогам 2021 года будет понятна вся картина и уже в следующем году будет ясно, кто признается плательщиком и за какой период", - сказал Ковалевский.

Если автовладелец прошел техосмотр в 2020 году и получил допуск на участие в дорожном движении на весь 2021 год, то в нынешнем году налог платить не нужно. Если разрешение закончится, условно говоря, в мае, то расчет об уплате налога будет вестись с 1 июня.

Оплатить необходимо будет в ноябре 2022 года. Если разрешение получено на два года, то за 2021 год вообще платить не нужно, а за остаток месяцев 2022 года оплата будет произведена в 2023 году.

О якобы угнанных автомобилях

От уплаты налога освобождаются угнанные автомобили. Не создает ли это предпосылку к тому, что люди для того, чтобы не платить за второй, третий, четвертый автомобиль будут заявлять, что все они угнаны? Отвечая на этот вопрос, Андрей Ковалевский напомнил, что предусмотрена ответственность за предоставление заведомо ложных сведений.

Он также заострил внимание на том, что факт утраты, кражи, возврата транспортного средства должен быть подтвержден документом, выдаваемым уполномоченным органом. Кроме того, есть база данных угнанных автомобилей, сведения оттуда налоговые органы смогут получить.

О мерах ответственности

Система ориентирована в первую очередь на то, чтобы плательщики не забывали уплачивать налоги. Именно поэтому проводится активная информационная кампания, есть смс-рассылки, уведомления через личный кабинет.

"Мы не хотим выступать в роли карательного органа и стремимся к тому, чтобы плательщики в срок выполнили свои обязательства", - отметил представитель МНС.

Тем не менее, существуют механизмы взыскания налогов: начисление пени, принудительное исполнения обязательств, обращение в суд, который своим решением может ограничить гражданина в правах, к примеру, на управление транспортным средством, выезд за границу.

Андрей Ковалевский напомнил, что на днях была принята новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, который вступит в силу с 1 марта. Будут применятся новые размеры штрафов.

Об увеличении налога для агроусадеб

МНС считает, что увеличение размера подоходного налога для владельцев агроэкоусадеб с одной базовой величины до двух в год, не является большой проблемой.

"По нашему мнению, это не то повышение налогов, о котором нужно вести большие дебаты и споры", - сказал Андрей Ковалевский.

Он напомнил, что ранее размер сбора был Br27 в год, с 2021 года составит Br58.

"По официальной статистике, которой предоставляют субъекты агроэкотуризма, в 2020 году ими была получена общая, средняя так сказать по больнице выручка, довольно высокая. Если сравнить сумму уплаченного сбора с выручкой, то процент налогообложения составляет за 2020 год 0,31%", - отметил представитель МНС.

Он обратил внимание, что подоходный налог с физлиц составляет 13%, предприниматель уплачивает 16%, плательщик налога по упрощенной системе – 3-5%.

По информации МНС, выручка в сфере агроэкотуризма в 2020 году, несмотря на сложный период, была фактически на уровне 2019 года.

"Полагаем, что хоть рост и в два раза, это всего лишь две базовых величины. И для такого доходного бизнеса, в принципе, у которого процент изъятия был 0,3%, а станет – 0,6%, это не самое высокое повышение налогов, чтобы вести речь, что это губит на корню бизнес", - считает Андрей Ковалевский.

О льготах

По словам Андрея Ковалевского, белорусское налоговое законодательство имеет ярко выраженную социальную направленность. "Мы имеем множество льгот по подоходному, единому, земельному налогам, налогу на недвижимость. Все эти льготы сохранены и даже местами расширены", - отметил Ковалевский.

В качестве примера он назвал индексацию льгот и вычетов. Проведена ежегодная индексация на средний темп роста заработной платы. Увеличены льготы для отдельных категорий лиц, в том числе инвалидов I, II и III групп, участников ликвидации последствий от аварии на Чернобыльский АЭС.

Введены дополнительные льготы в связи с эпидемиологической ситуаций. Не придется уплачивать подоходный налог с иных доходов, получаемых от профсоюза, независимо от его размера. Ранее были определенные ограничения. Члены профсоюза освобождены также от подоходного налога с доходов, полученных от профсоюза в виде вознаграждения.

Полную версию пресс-конференции на тему: "Изменения в налогообложении физических лиц в 2021 году" смотрите здесь .